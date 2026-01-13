;

VIDEOS. Everton arranca el 2026 cayendo ante Independiente: los chilenos del “Rojo” se lucieron con dos golazos

Luciano Cabral y Lautaro Millán se lucieron en el cuadro de Avellaneda para amargar a los “Ruleteros”.

Javier Catalán

Foto: @Independiente

Foto: @Independiente

En su primer partido del año, Everton viajó hasta Uruguay para enfrentarse a Independiente en la Serie Río de La Plata, donde, tras realizar un buen encuentro, terminó cayendo por 5-3.

El equipo de Javier Torrente comenzó sorprendiendo al cuadro argentino, abriendo la cuenta a los 17 minutos del primer tiempo, cuando, tras una buena habilitación de Nicolás Baeza, Alan Medina definió entre las piernas de Rodrigo Rey para poner el 1-0.

El elenco de Avellaneda consiguió el empate minutos después, con un gol de Walter Mazzanti (37′). El ex Huachipato solo tuvo que empujar la pelota tras un preciso centro rasante desde el sector izquierdo.

Los dirigidos por Gustavo Quinteros aprovecharon su momento en el partido y, en la jugada siguiente a igualar el encuentro, dieron vuelta el resultado con anotación de Luciano Cabral (38′).

Cuando parecía que el primer tiempo no podía entregar más emociones, Everton reaccionó y volvió a empatar el cotejo. En esta ocasión, fue Julián Alfaro (40′) el encargado de poner el 2-2.

Tras el descanso, poco duró la ilusión viñamarina, ya que en el arranque de la segunda mitad Independiente se puso nuevamente en ventaja con un gran taco de Gabriel Ávalos (48′).

El “Rey de Copas” estiró su ventaja en el minuto 70, nuevamente con un seleccionado chileno como protagonista, ya que Lautaro Millán fue el encargado de poner el 4-2.

Lejos de rendirse, el último descuenta de los “Ruleteros” llegaría tras un penal que le cometieron a Cristian Palacios, y que Braian Martínez fue el encargado de transformar en gol.

Finalmente, fue Ignacio Pusetto el encargado de poner el 5-3 definitivo de Independiente. que con un gran cabezazo venció a Ignacio González.

