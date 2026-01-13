Diputada Ossandón (RN) cuestiona a Rodolfo Carter para el Ministerio de Seguridad: “No tengo claro cuáles son sus cualidades”

Durante los últimos días, y a la espera de que el Presidente electo José Antonio Kast presente su gabinete, comenzó a tomar fuerza el nombre del exalcalde de La Florida y senador electo Rodolfo Carter como posible ministro de Seguridad, una designación que aún no ha sido confirmada.

La eventual nominación generó cuestionamientos al interior de Chile Vamos. En conversación con Radio Pauta, la diputada de Renovación Nacional, Ximena Ossandón, puso en duda las condiciones del exjefe comunal para asumir la nueva cartera, considerando además que Carter fue electo senador el pasado 16 de noviembre y debería representar a La Araucanía por los próximos ocho años.

“ No tengo claro cuáles son las cualidades de Rodolfo Carter para tener ese cargo . Yo creo que la persona que tenga un cargo así tiene que tener una muy buena relación con las Fuerzas Armadas, conocer muy bien las policías, haber tenido indicadores, al menos, de haber hecho una buena gestión”, señaló la parlamentaria.

En esa línea, Ossandón agregó que, desde su perspectiva, no existen antecedentes claros que respalden ese perfil. “Yo soy diputada de la zona, no sé dónde están los indicadores de Rodolfo Carter. Pero a pesar de todo eso él fue elegido”, afirmó.

Consultada directamente sobre si el exalcalde cumple con los requisitos que, a su juicio, demanda el Ministerio de Seguridad, la diputada fue enfática. “Personalmente para mí no, pero pareciera que el Presidente electo sí considera que los cumple”, dijo.

“Creo que hay muchas otras personas que podrían tomar ese cargo, reconociendo que es un cargo nuevo, difícil y que tiene que tener características que a mí me parece que Rodolfo Carter no cumple”, concluyó.