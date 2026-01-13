Un nombre menos: exsubsecretario de Piñera descarta sumarse al gabinete de Kast

A medida que se acerca la definición del gabinete del presidente electo José Antonio Kast, las conversaciones y trascendidos en torno a los futuros ministros continúan ajustándose.

En las últimas horas, una figura que había comenzado a ser mencionada en los círculos políticos optó por despejar dudas y marcar distancia, en un escenario donde los nombres siguen entrando y saliendo del radar del nuevo gobierno.

Agencia Uno Ampliar

El reordenamiento de cartas se produce en medio de una etapa clave para la administración entrante, especialmente en carteras sensibles y con alta carga social.

Mientras en el oficialismo se busca perfilar equipos capaces de enfrentar un complejo escenario económico y laboral, algunas opciones que parecían viables comienzan a diluirse, abriendo paso a nuevos perfiles.

En ese contexto, el psicólogo Alejandro Weber, quien fuera subsecretario de Hacienda en el segundo gobierno del presidente Sebastián Piñera, llegó este martes hasta la oficina del presidente electo (OPE) y descartó explícitamente asumir nuevamente un ministerio en el gobierno de Kast.

“Créanme que no me van a ver ahí”, afirmó a ADN Radio, cerrando así la puerta a cualquier especulación sobre su eventual arribo al gabinete. No obstante, el exsubsecretario sí se refirió positivamente a otros nombres que han comenzado a sonar para el Ministerio del Trabajo, destacando la experiencia y trayectoria de Tomás Rau, así como el perfil técnico de la economista Paulina Yazigi.

Weber subrayó que quien asuma esa cartera enfrentará un desafío mayor, marcado por un déficit de ocupación cercano a las 270 mil personas, una creación de empleo que calificó como “marginal” y la implementación de la reforma previsional, cuyo costo anual para el Estado rondaría los US$5.000 millones.