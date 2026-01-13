Cuál es la calle más empinada de Valparaíso: ingeniero midió las pendientes y armó un ranking

Un ingeniero porteño salió a medir la inclinación real de las calles más empinadas de Valparaíso y elaboró un ranking que ya genera debate en la ciudad. El estudio, realizado con una aplicación de celular, permitió identificar los sectores con mayor pendiente del puerto.

Según consignó Las Últimas Noticias (LUN), el experimento fue llevado a cabo por Gerardo Beltrán, ingeniero de 44 años, ciclista y creador audiovisual, quien recorrió durante cuatro jornadas distintos cerros, subidas y pasajes de Valparaíso.

Para las mediciones utilizó un teléfono Samsung Galaxy S25 con la aplicación gratuita Nivel Burbuja, que mide la inclinación en grados en el eje vertical. “Las calles tienen muchos desniveles. Salí a buscar la parte más inclinada de cada calle”, explicó Beltrán.

Esta es la calle más empinada de Valparaíso:

De acuerdo con las mediciones en terreno, la calle Detective Barahona, ubicada en Playa Ancha, lidera el ranking como la más empinada de Valparaíso, con una inclinación de 29,1 grados en su tramo final.

El listado continúa con Ferrari, en el cerro Bellavista, que alcanza 21,1 grados, seguida por El Litre con 20,1 grados, además de otros sectores tradicionales del puerto.

El análisis permitió además dimensionar el impacto real de estas inclinaciones. De acuerdo con explicaciones recogidas por el medio mencionado, avanzar 100 metros en una pendiente de 10 grados implica subir cerca de 17 metros en vertical, equivalente a un edificio de siete pisos.

Riesgos de las calles empinadas

El ranking reabrió el debate sobre seguridad vial y diseño urbano en Valparaíso. Eduardo Koffmann, ingeniero en transporte y académico de la Universidad Católica de Valparaíso, advirtió a Las Últimas Noticias que pendientes sobre el 20% representan un riesgo, especialmente con humedad o fallas mecánicas.

“El asfalto liso no sirve en estas condiciones, se transforma en un tobogán”, explicó el especialista, señalando que estas calles pueden convertirse en una trampa para peatones, ciclistas y vehículos de emergencia.