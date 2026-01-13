;

Cuál es la calle más empinada de Valparaíso: ingeniero midió las pendientes y armó un ranking

El análisis permitió además dimensionar el impacto real de estas inclinaciones.

Javiera Rivera

Valparaíso

Valparaíso / Patrick Donovan

Un ingeniero porteño salió a medir la inclinación real de las calles más empinadas de Valparaíso y elaboró un ranking que ya genera debate en la ciudad. El estudio, realizado con una aplicación de celular, permitió identificar los sectores con mayor pendiente del puerto.

Según consignó Las Últimas Noticias (LUN), el experimento fue llevado a cabo por Gerardo Beltrán, ingeniero de 44 años, ciclista y creador audiovisual, quien recorrió durante cuatro jornadas distintos cerros, subidas y pasajes de Valparaíso.

Para las mediciones utilizó un teléfono Samsung Galaxy S25 con la aplicación gratuita Nivel Burbuja, que mide la inclinación en grados en el eje vertical. “Las calles tienen muchos desniveles. Salí a buscar la parte más inclinada de cada calle”, explicó Beltrán.

Esta es la calle más empinada de Valparaíso:

De acuerdo con las mediciones en terreno, la calle Detective Barahona, ubicada en Playa Ancha, lidera el ranking como la más empinada de Valparaíso, con una inclinación de 29,1 grados en su tramo final.



