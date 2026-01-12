Tenso inicio de desalojo en megatoma en la región de Valparaíso: registran barricadas en Cerro Centinela

Durante la madrugada de este lunes comenzó el despliegue operativo para dar inicio al desalojo de la megatoma del Cerro Centinela, uno de los asentamientos irregulares más grandes de la región de Valparaíso.

A diferencia de lo que se había anticipado inicialmente, el proceso parte en la comuna de Cartagena, específicamente en el sector conocido como Plaza de los Corazones, punto definido como base logística del operativo y lugar donde se instaló el puesto de mando de la Delegación Presidencial Regional, Carabineros y otros servicios públicos.

Agencia Uno REFERENCIAL Ampliar

Desde ese punto, a contar de las 7:00 horas, se activaron los primeros cortes de tránsito y medidas de control, marcando el inicio formal del desalojo que, en esta primera etapa, contempla el lanzamiento de cerca de 2.300 familias.

El procedimiento forma parte de un plan escalonado que se extendería por tres a cuatro días, según lo proyectado por la autoridad, con pausas entre etapas y una eventual reanudación la próxima semana.

Asimismo, se constató la presencia de barricadas, algunas ya apagadas, tanto en sectores del cerro como en la calle San Martín, en el límite entre Cartagena y San Antonio. Hasta ahora no se registra presencia policial en la cima del cerro.

ADN Ampliar

El desalojo considera la intervención inicial en parcelas específicas y forma parte de un proceso mayor que involucra a más de 2.400 familias que ocupan terrenos que no serán expropiados por el Estado. Para el desarrollo del procedimiento, se ha coordinado el apoyo de Carabineros, el uso de maquinaria pesada, monitoreo aéreo mediante drones y la instalación de cercos para evitar nuevas ocupaciones.

Desde la autoridad se ha insistido en que se trata de un proceso planificado, con medidas de seguridad y dispositivos de apoyo social, incluyendo la habilitación de albergues temporales para las familias que lo requieran.