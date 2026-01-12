;

Tenso inicio de desalojo en megatoma en la región de Valparaíso: registran barricadas en Cerro Centinela

Desde las 7:00 horas se activó el despliegue policial en Plaza de los Corazones, marcando el inicio del lanzamiento de más de 2.000 familias en la región de Valparaíso.

Nelson Quiroz

Gonzalo Pérez

ADN

ADN

Durante la madrugada de este lunes comenzó el despliegue operativo para dar inicio al desalojo de la megatoma del Cerro Centinela, uno de los asentamientos irregulares más grandes de la región de Valparaíso.

A diferencia de lo que se había anticipado inicialmente, el proceso parte en la comuna de Cartagena, específicamente en el sector conocido como Plaza de los Corazones, punto definido como base logística del operativo y lugar donde se instaló el puesto de mando de la Delegación Presidencial Regional, Carabineros y otros servicios públicos.

ADN

Agencia Uno REFERENCIAL

Desde ese punto, a contar de las 7:00 horas, se activaron los primeros cortes de tránsito y medidas de control, marcando el inicio formal del desalojo que, en esta primera etapa, contempla el lanzamiento de cerca de 2.300 familias.

El procedimiento forma parte de un plan escalonado que se extendería por tres a cuatro días, según lo proyectado por la autoridad, con pausas entre etapas y una eventual reanudación la próxima semana.

Revisa también

ADN

Asimismo, se constató la presencia de barricadas, algunas ya apagadas, tanto en sectores del cerro como en la calle San Martín, en el límite entre Cartagena y San Antonio. Hasta ahora no se registra presencia policial en la cima del cerro.

ADN

ADN

El desalojo considera la intervención inicial en parcelas específicas y forma parte de un proceso mayor que involucra a más de 2.400 familias que ocupan terrenos que no serán expropiados por el Estado. Para el desarrollo del procedimiento, se ha coordinado el apoyo de Carabineros, el uso de maquinaria pesada, monitoreo aéreo mediante drones y la instalación de cercos para evitar nuevas ocupaciones.

Desde la autoridad se ha insistido en que se trata de un proceso planificado, con medidas de seguridad y dispositivos de apoyo social, incluyendo la habilitación de albergues temporales para las familias que lo requieran.

Contenido patrocinado

&#039;Estaba con anemia, embarazada, mi utero estaba colapsado y yo trataba de funcionar como si mi cuerpo estuviera al 100%&#039;

'Estaba con anemia, embarazada, mi utero estaba colapsado y yo trataba de funcionar como si mi cuerpo estuviera al 100%'

Entre viajes, cuerpo y libertad: la mirada nómada de Coni Fueyo

Entre viajes, cuerpo y libertad: la mirada nómada de Coni Fueyo

Auditora impacta en &#039;Vamo a Calmarno&#039; tras revelar que su pareja tuvo una hija con la esposa de su hijo: la niña ya tiene siete años

Auditora impacta en 'Vamo a Calmarno' tras revelar que su pareja tuvo una hija con la esposa de su hijo: la niña ya tiene siete años

Plataforma gratuita rescata todos los videos clásicos de MTV y emula al canal

Plataforma gratuita rescata todos los videos clásicos de MTV y emula al canal

Bad Bunny en Chile 2026: Horarios, apertura puertas y objetos prohibidos

Bad Bunny en Chile 2026: Horarios, apertura puertas y objetos prohibidos

“Echo de menos que sea mi compañero”: esposa de Bruce Willis comparte mensaje por estado de salud de su esposo

“Echo de menos que sea mi compañero”: esposa de Bruce Willis comparte mensaje por estado de salud de su esposo

Mariana Derderian expone grave episodio de abuso laboral y apunta a reconocido actor: &#039;Yo se lo dije en su cara...&#039;

Mariana Derderian expone grave episodio de abuso laboral y apunta a reconocido actor: 'Yo se lo dije en su cara...'

Un hito en la historia medioambiental: Río Mapocho es declarado humedal urbano y esto es lo que significa

Un hito en la historia medioambiental: Río Mapocho es declarado humedal urbano y esto es lo que significa

Bajo el sol y el agua: La metamorfosis del traje de baño

Bajo el sol y el agua: La metamorfosis del traje de baño

Entradas GRATIS para concierto sinfónico en el Estadio Nacional: Cómo y cuándo obtener los tickets

Entradas GRATIS para concierto sinfónico en el Estadio Nacional: Cómo y cuándo obtener los tickets

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad