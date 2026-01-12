;

VIDEO. Coquimbo Unido reemplaza a Bruno Cabrera con otro campeón del fútbol chileno: anuncio oficial

Benjamín Gazzolo fue anunciado como nuevo refuerzo del actual campeón de la Liga de Primera.

Javier Catalán

FOTO:ERNESTO GUEVARA/AGENCIAUNO

FOTO:ERNESTO GUEVARA/AGENCIAUNO / ERNESTO GUEVARA/AGENCIAUNO

La inminente salida de Bruno Cabrera parecía provocarle a Coquimbo Unido un problema mayúsculo en la conformación del plantel para 2026, pero la situación fue resuelta en tiempo récord.

Quien fuera el mejor defensor de los “Piratas” en su histórica campaña que terminó con el título dejará el club para fichar por Newell’s Old Boys de Argentina, y la dirigencia aurinegra ya le encontró un reemplazante.

Este lunes, Coquimbo anunció a Benjamín Gazzolo como su nuevo defensor central para la temporada 2026, quien llega libre al campeón tras su paso por Huachipato.

Revisa también:

ADN

En Talcahuano, el zaguero chileno de 28 años se convirtió en uno de los mayores valores del club, portando la jineta de capitán y consiguiendo dos títulos con la institución: el Campeonato Nacional 2024 y la Copa Chile 2025.

Gazzolo llegará al “Barbón” con la dura misión de suplir el puesto de uno de los mejores defensores chilenos de la pasada temporada, aunque a su lado tendrá al experimentado Manuel Fernández para conformar una zaga de nivel en la defensa del título.

Contenido patrocinado

&#039;Un gesto o mensaje inesperado te alegrarán la semana&#039;: Revisa el horóscopo para la segunda semana de enero

'Un gesto o mensaje inesperado te alegrarán la semana': Revisa el horóscopo para la segunda semana de enero

Atención al nuevo requisito obligatorio para sacar o renovar la licencia de conducir en Chile: Revisa Aquí

Atención al nuevo requisito obligatorio para sacar o renovar la licencia de conducir en Chile: Revisa Aquí

Ante altas temperaturas: Extienden Alerta Roja por calor extremo en 4 regiones diferentes

Ante altas temperaturas: Extienden Alerta Roja por calor extremo en 4 regiones diferentes

Este es el anhelo que tenía Andrés Camiulef y que confesó meses antes de su muerte: &#039;Lo que yo quiero es...&#039;

Este es el anhelo que tenía Andrés Camiulef y que confesó meses antes de su muerte: 'Lo que yo quiero es...'

CONCURSO Andy Bell: Participa por entradas para su show en Teatro Caupolicán

CONCURSO Andy Bell: Participa por entradas para su show en Teatro Caupolicán

Tras ser expulsada de NewJeans: Danielle se sincera con Bunnies en una emotiva transmisión

Tras ser expulsada de NewJeans: Danielle se sincera con Bunnies en una emotiva transmisión

Rage Against the Machine: estas son sus 10 canciones fundamentales, según Futuro

Rage Against the Machine: estas son sus 10 canciones fundamentales, según Futuro

Latife Soto recuerda &#039;ataque&#039; que sufrió Andrés Caniulef y cuenta cómo lo ayudó: &#039;Es más común de lo que creemos&#039;

Latife Soto recuerda 'ataque' que sufrió Andrés Caniulef y cuenta cómo lo ayudó: 'Es más común de lo que creemos'

La evolución del estilo de Penelope Featherington en Bridgerton: cómo cambió su vestuario temporada a temporada

La evolución del estilo de Penelope Featherington en Bridgerton: cómo cambió su vestuario temporada a temporada

Kika Silva publicó foto junto al hijo mayor de Gonzalo Valenzuela: mostró lo grande que está

Kika Silva publicó foto junto al hijo mayor de Gonzalo Valenzuela: mostró lo grande que está

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad