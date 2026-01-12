La inminente salida de Bruno Cabrera parecía provocarle a Coquimbo Unido un problema mayúsculo en la conformación del plantel para 2026, pero la situación fue resuelta en tiempo récord.

Quien fuera el mejor defensor de los “Piratas” en su histórica campaña que terminó con el título dejará el club para fichar por Newell’s Old Boys de Argentina, y la dirigencia aurinegra ya le encontró un reemplazante.

Este lunes, Coquimbo anunció a Benjamín Gazzolo como su nuevo defensor central para la temporada 2026, quien llega libre al campeón tras su paso por Huachipato.

En Talcahuano, el zaguero chileno de 28 años se convirtió en uno de los mayores valores del club, portando la jineta de capitán y consiguiendo dos títulos con la institución: el Campeonato Nacional 2024 y la Copa Chile 2025.

Gazzolo llegará al “Barbón” con la dura misión de suplir el puesto de uno de los mejores defensores chilenos de la pasada temporada, aunque a su lado tendrá al experimentado Manuel Fernández para conformar una zaga de nivel en la defensa del título.