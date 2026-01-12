O’Higgins refuerza su defensa con dos jugadores desde el extranjero: uno llega desde Europa

O’Higgins fue el último equipo del fútbol chileno en anunciar su primer refuerzo para 2026, pero ahora aceleraron desde Rancagua.

Esto, porque este lunes el “Capo de Provincia” anunció a otros dos jugadores que llegan a reforzar la zona defensiva del cuadro que disputará la fase previa de la Copa Libertadores.

El primero en ser oficializado fue Benjamín Rojas, defensor central o lateral derecho chileno de 24 años, que viene de un paso por el Académico Viseu de la Segunda División de Portugal.

El formado en Palestino viene de disputar apenas 10 partidos desde que emigró a Europa, seis de ellos en el ascenso portugués y otros cuatro en el filial del Pogon Szczecin, club polaco.

A la llegada de Rojas también se suma Miguel Brizuela, defensor central argentino de 29 años, quien la temporada pasada jugó en Atlético Tucumán de la Primera División trasandina.

En 2025, el zaguero fue titular en su paso por el “Decano”, disputando 34 partidos entre el torneo local y la Copa Argentina. Además, anotó tres goles, por lo que O’Higgins suma una importante carta ofensiva en el juego aéreo.