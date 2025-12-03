;

Remezón en La Cisterna: Lucas Bovaglio no continuaría como DT de Palestino en 2026

Según información de ADN Deportes, la dirigencia “árabe” optó por no renovar el contrato del entrenador argentino.

Javier Catalán

FOTO:ALEXA REYES/AGENCIAUNO

FOTO:ALEXA REYES/AGENCIAUNO / ALEXA REYES/AGENCIAUNO

La temporada 2025 del Campeonato Nacional aún no termina, pero ya hay entrenadores que no continuarán a cargo de sus equipos para los desafíos del próximo año.

Si primero fue Gustavo Álvarez quien anunció su salida de la Universidad de Chile para 2026, ahora otro equipo de la Primera División se queda sin DT.

Se trata de Palestino, que, según información de ADN Deportes, no le renovará el contrato a Lucas Bovaglio para la próxima temporada.

Revisa también:

ADN

Noticia que toma por sorpresa a todos en La Cisterna, ya que, a pesar de haber bajado su nivel en la segunda rueda del torneo, la temporada del entrenador argentino al mando de los “Baisanos” había sido más que correcta.

El equipo, a una jornada de que termine el Campeonato Nacional, ya aseguró su clasificación a la Copa Sudamericana. Además, en la edición de este año del torneo internacional había conseguido avanzar de la fase de grupos, en un grupo donde quedaron fuera el Cruzeiro de Brasil y Unión de Santa Fe de Argentina.

