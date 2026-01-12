La jornada de este lunes 12 de enero ha estado marcada, entre otras cosas, por el desalojo de la megatoma ubicada en el Cerro Centinela de San Antonio, donde se llevó a cabo un operativo no exento de complicaciones.

En medio de los disturbios y enfrentamientos con Carabineros, brotan las problemáticas que afrontan los habitantes del sector que hoy se ven obligados a dejar sus viviendas instaladas de forma irregular en el terreno.

Bajo este escenario, un trabajador de la minería radicado en la toma generó un intenso debate al exponer las razones por las que no abandona el lugar ocupado ilegalmente, a pesar de percibir ingresos.

El hombre, quien prefirió mantener su identidad en reserva, expuso su caso al matinal Contigo en la Mañana (CHV) comenzó relatando que llegó al lugar durante la crisis sanitaria por el Covid-19.

“Para la pandemia me vine para acá, porque quedé sin trabajo en la minería y tenía una plata. Entonces dije: ‘La invierto o no tengo donde vivir, porque no tendré para arriendo’, y me vine para acá”, explicó el sujeto originario de Calama.

Uno de los puntos llamativos que generó bastante ruido en redes sociales llegó cuando reveló su remuneración mensual: “Yo gano hasta 2 millones de repente, pero tengo cuatro hijos y no me alcanza”.

Asimismo, complementó la información con algunos detalles como que contaba con varias deudas y complicaciones financieras que, al parecer, le hacían descartar opciones como arrendar una vivienda formal o postular a créditos hipotecarios.​

Y si bien precisó que “no estoy pidiendo que me regalen”, criticó que ante las consideraciones del banco “soy pobre”, pero “soy rico para el Estado”. Con esto, alega que “queda al medio” y no puede acceder a beneficios a pesar de postular.

La declaración desató una ola de reproches, donde usuarios cuestionaron su narrativa y contrastaron su caso con realidades más precarias, incluso destacando a varias personas que con menos han logrado postular a créditos, llegando a calificar su postura como una simple “patudez”.