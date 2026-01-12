;

VIDEO. Barricadas, colchones encendidos y molotov: detallan el complejo arranque del desalojo de la megatoma en Valparaíso

Carabineros confirmó incidentes aislados durante el ingreso al Cerro Centinela, uno de los asentamientos irregulares más grandes del país.

Nelson Quiroz

Gonzalo Pérez

Desde primeras horas de este lunes se inició el operativo para concretar el desalojo de la megatoma del Cerro Centinela, en la región de Valparaíso, uno de los asentamientos irregulares más grandes del país.

El procedimiento comenzó en la comuna de Cartagena, específicamente en el sector Plaza de los Corazones, donde se instaló el puesto de mando de la Delegación Presidencial Regional, Carabineros y otros servicios públicos.

A partir de las 7:00 horas se activaron cortes de tránsito y dispositivos de control en calles aledañas, mientras personal de Carabineros comenzó a ingresar a sectores específicos de la toma.

La jefa de la Zona Valparaíso de Carabineros, general Patricia Vásquez, explicó que el despliegue fue planificado durante meses y contempla el apoyo de efectivos provenientes de la Región Metropolitana, además de contingente local y personal de Control de Orden Público (COP).

Durante la mañana se registraron incidentes aislados, con barricadas incendiarias y lanzamiento de objetos contundentes contra personal policial desde el interior del asentamiento. Incluso se reportó el uso de colchones encendidos y el lanzamiento de una bomba molotov. No obstante, hasta las 7:45 horas no se habían registrado personas detenidas.

La general Vásquez enfatizó que Carabineros actúa como auxilio de la fuerza pública para permitir que los organismos civiles ejecuten el procedimiento “resguardando los derechos humanos”, facilitando una desocupación tranquila, especialmente de niños, adultos mayores y mascotas. Asimismo, detalló que el operativo se desarrollará solo con luz de día debido a lo accidentado del terreno y a la ausencia de un trazado urbano formal.

El plan contempla avanzar aproximadamente dos hectáreas cada tres días, mientras el propietario del terreno deberá instalar cercos y realizar demoliciones para evitar nuevas ocupaciones.

En paralelo, el municipio de San Antonio habilitó un albergue temporal en el gimnasio del Colegio España, con capacidad para 38 familias por hasta cinco días, además de coordinar un segundo recinto con el Ministerio de Desarrollo Social en caso de ser necesario.

El desalojo forma parte de un proceso escalonado que podría extenderse entre tres y cuatro días en esta primera etapa y que involucra a más de 2.000 familias.

