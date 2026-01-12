Camioneta robada y neumáticos para barricadas: desalojo de megatoma en San Antonio deja tres detenidos

Esta mañana se desplegó un amplio operativo para concretar el desalojo de la megatoma del Cerro Centinela de San Antonio, considerado uno de los asentamientos irregulares más grandes del país.

El inicio del operativo se concentró en el sector Plaza de los Corazones, en la comuna de Cartagena, donde se instaló un puesto de mando de la Delegación Presidencial Regional, Carabineros y otros servicios públicos.

En el marco del despliegue policial, desde Carabineros confirmaron tres detenciones. Según informó la general Patricia Vásquez, jefa de la Zona de Valparaíso, dos mujeres de nacionalidad chilena fueron aprehendidas.

Encargo vigente por robo

La detención se produjo cuando ambas se movilizaban en una camioneta que “transportaba una gran cantidad de neumáticos , los que pueden ser ocupados para hacer barricadas”, dijo la uniformada.

Asimismo, al ser controladas por Carabineros al exterior de la megatoma, se estableció que el vehículo mantenía encargo vigente por robo.