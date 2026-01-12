Ciudadano haitiano es asesinado en Cerrillos: fue apuñalado y baleado tras partido de fútbol
La víctima fue trasladada en estado grave al Hospital El Carmen, donde finalmente falleció.
Un hombre murió tras ser asesinado durante la noche del pasado domingo en la comuna de Cerrillos.
El hecho ocurrió en una cancha del sector Divina Comedia, donde la víctima había acudido como espectador a ver un partido de fútbol.
Por motivos que se investigan, y una vez terminado el encuentro, el hombre fue apuñalado y baleado por desconocidos, siendo trasladado al Hospital El Carmen, donde finalmente falleció.
La víctima, de 28 años, de nacionalidad haitiana y con cédula de identidad chilena, estaba junto a otros amigos al momento del ataque homicida, un crimen que ocurrió pasadas las 21:30 horas.
