Cuidado: usan correos falsos con el nombre de Radio ADN para cometer estafas

Radio ADN recibió en las últimas horas múltiples alertas de auditores que aseguran haber estado expuestos a una nueva modalidad de estafa a través de correo electrónico, donde se les acusa falsamente de infringir derechos de autor y se amenaza con acciones legales en nombre de nuestra emisora.

Según los reportes, los mensajes llegan acompañados de documentos adjuntos y notificaciones que aparentan provenir de plataformas oficiales como Facebook, además de una supuesta “carta legal” en PDF titulada en portugués “Prova de Violação de Direitos Morais”.

En el contenido, se afirma que la persona habría utilizado material de propiedad de Radio ADN sin autorización y que, de no responder, la radio presentaría una demanda o iniciaría acciones judiciales.

El correo incluso incluye una invitación a una reunión virtual fechada para el 3 de diciembre de 2025, entre las 12:12 y 13:12 horas, organizada por una dirección de Gmail que no pertenece a la emisora. En ella se solicita revisar la supuesta evidencia de la “infracción”, lo que refuerza la sospecha de que se trata de un intento de phishing (tipo de ciberataque en el que los delincuentes se hacen pasar por fuentes de confianza para robar información confidencial, como contraseñas, números de tarjeta de crédito o datos bancarios).

Entre los afectados figura una mujer que recibió una notificación con el logo de Facebook, un ID de página y una advertencia de responsabilidad legal por derechos de autor. Sin embargo, los remitentes, formatos y direcciones de contacto no corresponden a los canales oficiales de Radio ADN.

Desde Radio ADN aclramos que no eviamos correos desde cuentas externas ni utiliza invitaciones de calendario para notificaciones legales, y llama a su audiencia a no abrir archivos adjuntos ni acceder a enlaces sospechosos, recomendando reportar inmediatamente estos mensajes como spam o intento de fraude.

captura Ampliar

captura Ampliar