;

Cuidado: usan correos falsos con el nombre de Radio ADN para cometer estafas

Auditores advirtieron que las víctimas reciben correos con reuniones falsas y advertencias judiciales. Revisa acá los detalles.

ADN Radio

ADN

ADN

Radio ADN recibió en las últimas horas múltiples alertas de auditores que aseguran haber estado expuestos a una nueva modalidad de estafa a través de correo electrónico, donde se les acusa falsamente de infringir derechos de autor y se amenaza con acciones legales en nombre de nuestra emisora.

Según los reportes, los mensajes llegan acompañados de documentos adjuntos y notificaciones que aparentan provenir de plataformas oficiales como Facebook, además de una supuesta “carta legal” en PDF titulada en portugués “Prova de Violação de Direitos Morais”.

En el contenido, se afirma que la persona habría utilizado material de propiedad de Radio ADN sin autorización y que, de no responder, la radio presentaría una demanda o iniciaría acciones judiciales.

Revisa también

ADN

El correo incluso incluye una invitación a una reunión virtual fechada para el 3 de diciembre de 2025, entre las 12:12 y 13:12 horas, organizada por una dirección de Gmail que no pertenece a la emisora. En ella se solicita revisar la supuesta evidencia de la “infracción”, lo que refuerza la sospecha de que se trata de un intento de phishing (tipo de ciberataque en el que los delincuentes se hacen pasar por fuentes de confianza para robar información confidencial, como contraseñas, números de tarjeta de crédito o datos bancarios).

Entre los afectados figura una mujer que recibió una notificación con el logo de Facebook, un ID de página y una advertencia de responsabilidad legal por derechos de autor. Sin embargo, los remitentes, formatos y direcciones de contacto no corresponden a los canales oficiales de Radio ADN.

Desde Radio ADN aclramos que no eviamos correos desde cuentas externas ni utiliza invitaciones de calendario para notificaciones legales, y llama a su audiencia a no abrir archivos adjuntos ni acceder a enlaces sospechosos, recomendando reportar inmediatamente estos mensajes como spam o intento de fraude.

ADN

captura

ADN

captura

ADN

captura

Contenido patrocinado

Gana un auto y $5 millones con el concurso navideño de RadioActiva: Revisa aquí cómo participar

Gana un auto y $5 millones con el concurso navideño de RadioActiva: Revisa aquí cómo participar

Bolsos East-West: el nuevo favorito de la moda

Bolsos East-West: el nuevo favorito de la moda

Chappell Roan revela que icónica prenda que usó fue un homenaje a Lady Gaga: &#039;Un sueño hecho realidad&#039;

Chappell Roan revela que icónica prenda que usó fue un homenaje a Lady Gaga: 'Un sueño hecho realidad'

&#039;La música para Juan Gabriel era su vida&#039;: Revelan cómo el artista escribió más de 1800 canciones a lo largo de su carrera

'La música para Juan Gabriel era su vida': Revelan cómo el artista escribió más de 1800 canciones a lo largo de su carrera

MET Gala 2026 revela su nueva temática: “Costume Art” redefine el vínculo entre moda y arte

MET Gala 2026 revela su nueva temática: “Costume Art” redefine el vínculo entre moda y arte

Con solamente 21 años, Katteyes hace historia y se transforma en la primera chilena en alcanzar importante récord

Con solamente 21 años, Katteyes hace historia y se transforma en la primera chilena en alcanzar importante récord

¡Molotov regresa a Chile! El Festival Santiago Rocks anuncia su parrilla completa de artistas y lugar del concierto

¡Molotov regresa a Chile! El Festival Santiago Rocks anuncia su parrilla completa de artistas y lugar del concierto

CONCURSO: Participa por entradas dobles para Cazzu en Chile 2025

CONCURSO: Participa por entradas dobles para Cazzu en Chile 2025

Participante de Fiebre de Baile protagoniza incómodo momento: &#039;Parece que no estaba tan rico&#039;

Participante de Fiebre de Baile protagoniza incómodo momento: 'Parece que no estaba tan rico'

¡Se viene la Gala Pudahuel con Emmanuel, Lucero, Yuri y Mijares! Revisa cuántas entradas quedan disponibles y sus precios

¡Se viene la Gala Pudahuel con Emmanuel, Lucero, Yuri y Mijares! Revisa cuántas entradas quedan disponibles y sus precios

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad