Representante de un refuerzo de la U planea comprar un club del fútbol chileno: “Estamos negociando”

Este lunes, Lucas Romero tuvo su presentación oficial ante los medios de comunicación como refuerzo de la Universidad de Chile, instancia en la que su representante, Regis Marques, fue clave para concretar la operación.

Pero además de estar en nuestro país para cerrar el traspaso del volante paraguayo, el agente brasileño también está gestionando negocios personales, y uno de sus próximos anhelos es comprar un club de fútbol, con un equipo chileno en su radar.

Según declaró el propio Marques al programa Fútbol a lo Grande de Radio Monumental de Paraguay, el club al que apunta el representante es Deportes La Serena.

“Ahora estoy en Chile y estoy viendo la posibilidad de comprar un club. Me gustaría comprar el club La Serena; mi amigo es el dueño actual y estamos negociando”, afirmó Marques.

Cabe recordar que los dueños actuales del conjunto “papayero” son la agencia Soccer Invest, la cual está ligada a Fernando Felicevich, aunque actualmente quien ejerce como presidente es Milko Leguas.