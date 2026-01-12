VIDEO. “El fútbol chileno ha ido decayendo en el último tiempo”: los motivos de Vicente Pizarro para partir a Rosario Central
“Esta es una liga competitiva. Yo quería dar un paso adelante en mi carrera”, afirmó el exvolante de Colo Colo.
Vicente Pizarro se convirtió en nuevo jugador de Rosario Central, donde ya entrena y disputó sus primeros amistosos en Argentina.
Este lunes, el exvolante de Colo Colo, junto a Jeremías Ledesma y Gastón Ávila, tuvo su presentación oficial ante los medios de comunicación trasandinos, instancia en la que dejó una fuerte crítica al fútbol chileno.
“Me sentí muy bien (en el partido amistoso). Ya llevo entrenando un par de días con el grupo. Me siento cómodo en esa posición (volante mixto), es como jugué en Chile durante todo el último tiempo. Han sido días buenos y es la posición que más me gusta, pero esto varía mucho y para cualquier posición hay que estar”, comenzó diciendo el “Vicho”.
En cuanto a su determinación para emigrar de Chile y llegar a la liga argentina, señaló: “Acá es un peldaño más arriba en todo. El fútbol chileno ha ido decayendo en el último tiempo; esta es una liga competitiva. Yo quería dar un paso adelante en mi carrera, así que en ese sentido estoy muy feliz”.
“Compartí con un par de jugadores que estuvieron acá. En Colo Colo estuve mucho tiempo con el ”Colo" Gil. Los chicos acá me han transmitido mucho lo que es el club, cómo lo vive la gente, y estoy muy entusiasmado por conocer eso rápido y que empiecen los partidos”, sentenció Pizarro.
