Reclutadora de tripulantes para trabajar en yates de lujo: “Este trabajo puede cambiar vidas”

María Florencia Mainet (@florstewardess) trabajó durante 15 años como administrativa en La Plata, Argentina, con un empleo estable que, pese a su seguridad, no la satisfacía.

“Podía ver con bastante claridad cuál iba a ser mi futuro si me quedaba ahí y no era la vida que quería para mí”, señala a Infobae. Graduada en Turismo y con el deseo de viajar, en 2018 decidió dejarlo todo e ingresar a la industria de los yates de lujo.

El cambio implicó comenzar desde cero y enfrentar temores, pero le permitió romper con la rutina. “No quería quedarme en una rutina aburrida, sin desafíos y sin crecimiento. Para mí era mucho más emocionante vivir persiguiendo un sueño”, afirma.

Hoy ha trabajado a bordo de yates de hasta 95 metros y destaca que se trata de un empleo exigente en lo físico. “Es físicamente demandante, pero te mantiene en forma”, explica.

“Este trabajo puede cambiar vidas”

En términos económicos, el rubro ofrece sueldos que parten en torno a los 2.500 euros mensuales (casi 2,6 millones de pesos) para tripulantes sin experiencia y pueden superar los 6.000 euros (poco más de 6 millones de pesos) en cargos especializados, además de propinas elevadas en mega yates.

Para acceder a estos puestos se requiere inglés, experiencia en servicio, certificaciones marítimas y un currículum adaptado al sector. “El principal error es el currículum. Tiene que estar hecho específicamente para yates, porque es tu carta de presentación”, advierte.

Actualmente, como reclutadora, Mainet acompaña a nuevos postulantes y resume su experiencia con una convicción clara: “Este trabajo puede cambiar vidas y ayudar a muchas familias”.