Reclutadora de tripulantes para trabajar en yates de lujo: “Este trabajo puede cambiar vidas”

María Florencia Mainet explica requisitos, sueldos y beneficios de la industria náutica para quienes buscan nuevas oportunidades.

Martín Neut

Yates de lujo

Yates de lujo / John Lamb

María Florencia Mainet (@florstewardess) trabajó durante 15 años como administrativa en La Plata, Argentina, con un empleo estable que, pese a su seguridad, no la satisfacía.

“Podía ver con bastante claridad cuál iba a ser mi futuro si me quedaba ahí y no era la vida que quería para mí”, señala a Infobae. Graduada en Turismo y con el deseo de viajar, en 2018 decidió dejarlo todo e ingresar a la industria de los yates de lujo.

El cambio implicó comenzar desde cero y enfrentar temores, pero le permitió romper con la rutina. “No quería quedarme en una rutina aburrida, sin desafíos y sin crecimiento. Para mí era mucho más emocionante vivir persiguiendo un sueño”, afirma.

Hoy ha trabajado a bordo de yates de hasta 95 metros y destaca que se trata de un empleo exigente en lo físico. “Es físicamente demandante, pero te mantiene en forma”, explica.

“Este trabajo puede cambiar vidas”

En términos económicos, el rubro ofrece sueldos que parten en torno a los 2.500 euros mensuales (casi 2,6 millones de pesos) para tripulantes sin experiencia y pueden superar los 6.000 euros (poco más de 6 millones de pesos) en cargos especializados, además de propinas elevadas en mega yates.

Para acceder a estos puestos se requiere inglés, experiencia en servicio, certificaciones marítimas y un currículum adaptado al sector. “El principal error es el currículum. Tiene que estar hecho específicamente para yates, porque es tu carta de presentación”, advierte.

Actualmente, como reclutadora, Mainet acompaña a nuevos postulantes y resume su experiencia con una convicción clara: “Este trabajo puede cambiar vidas y ayudar a muchas familias”.

&#039;Un gesto o mensaje inesperado te alegrarán la semana&#039;: Revisa el horóscopo para la segunda semana de enero

Atención al nuevo requisito obligatorio para sacar o renovar la licencia de conducir en Chile: Revisa Aquí

Ante altas temperaturas: Extienden Alerta Roja por calor extremo en 4 regiones diferentes

Este es el anhelo que tenía Andrés Camiulef y que confesó meses antes de su muerte: &#039;Lo que yo quiero es...&#039;

CONCURSO Andy Bell: Participa por entradas para su show en Teatro Caupolicán

Tras ser expulsada de NewJeans: Danielle se sincera con Bunnies en una emotiva transmisión

Rage Against the Machine: estas son sus 10 canciones fundamentales, según Futuro

Latife Soto recuerda &#039;ataque&#039; que sufrió Andrés Caniulef y cuenta cómo lo ayudó: &#039;Es más común de lo que creemos&#039;

La evolución del estilo de Penelope Featherington en Bridgerton: cómo cambió su vestuario temporada a temporada

Kika Silva publicó foto junto al hijo mayor de Gonzalo Valenzuela: mostró lo grande que está

