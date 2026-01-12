Experta explica el error que cometes al colgar llamadas spam y que provoca que te llamen más

Una práctica tan habitual como rechazar una llamada de un número desconocido podría estar contribuyendo, sin quererlo, a aumentar el spam telefónico.

Así lo advirtió Nona, profesora y divulgadora en inteligencia artificial, en un hilo viral en X, donde afirmó que “cada vez que rechazas una llamada, confirmas que tu número está activo” y que, tras esa señal, las llamadas “se multiplican”.

La experta explicó que los call centers y sistemas de marcación automática registran el resultado de cada intento de contacto.

No solo importa si alguien contesta, sino también si la llamada se corta, da tono de ocupado o muestra cualquier tipo de reacción, ya que esa información permite identificar números válidos y priorizarlos en futuras campañas.

¿Cómo evitar las llamadas spam?

Nona añadió que el origen del problema suele estar en el uso de servicios digitales, donde los números telefónicos pueden circular en bases de datos comerciales.

“La llamada no empieza cuando suena; empieza antes, cuando tu número entra en una lista”, sostuvo, advirtiendo que incluso una mínima interacción puede transformarse en una señal útil.

Como recomendación, planteó un enfoque de bajo contacto: no devolver llamadas sospechosas, no interactuar con sistemas automatizados y usar filtros del teléfono.

A nivel administrativo, llamó a retirar consentimientos y registrarse en sistemas de exclusión publicitaria, medidas que, aunque menos inmediatas, resultan más efectivas para reducir el spam.