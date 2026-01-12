;

Anuncian corte de luz en la región Metropolitana para este martes 13 de enero: 6 comunas serán las afectadas

Enel comunicó los horarios y las zonas específicas en las que se producirá la interrupción del suministro. Revisa acá todos los detalles.

Sebastián Escares

Imagen referencial.

Imagen referencial. / Jovanmandic

Durante esta jornada, Enel anunció que este martes 13 de enero habrá un nuevo corte de luz en la región Metropolitana.

Según lo comunicado por la empresa, la interrupción en el suministro se debe a una serie de trabajos programados que buscan mejorar la calidad del servicio.

Revisa también:

ADN

En concreto, las comunas afectadas por el corte, son: Maipú, Conchalí, Estación Central, La Cisterna, San Ramón y Ñuñoa.

A continuación los horarios y las zonas en donde se cortará el suministro:

  • Ñuñoa: desde las 10:00 horas hasta las 17:00 horas.
ADN
  • La Cisterna: desde las 10:00 horas hasta las 17:00 horas.
ADN
  • San Ramón: desde las 09:30 horas hasta las 15:30 horas.
ADN
  • Maipú: desde las 10:30 horas hasta las 16:30 horas.
ADN
  • Estación Central: desde las 11:00 horas hasta las 17:00 horas.
ADN
  • Conchalí: desde las 10:00 horas hasta las 16:00 horas.
ADN

Contenido patrocinado

&#039;Un gesto o mensaje inesperado te alegrarán la semana&#039;: Revisa el horóscopo para la segunda semana de enero

'Un gesto o mensaje inesperado te alegrarán la semana': Revisa el horóscopo para la segunda semana de enero

Atención al nuevo requisito obligatorio para sacar o renovar la licencia de conducir en Chile: Revisa Aquí

Atención al nuevo requisito obligatorio para sacar o renovar la licencia de conducir en Chile: Revisa Aquí

Ante altas temperaturas: Extienden Alerta Roja por calor extremo en 4 regiones diferentes

Ante altas temperaturas: Extienden Alerta Roja por calor extremo en 4 regiones diferentes

Este es el anhelo que tenía Andrés Camiulef y que confesó meses antes de su muerte: &#039;Lo que yo quiero es...&#039;

Este es el anhelo que tenía Andrés Camiulef y que confesó meses antes de su muerte: 'Lo que yo quiero es...'

CONCURSO Andy Bell: Participa por entradas para su show en Teatro Caupolicán

CONCURSO Andy Bell: Participa por entradas para su show en Teatro Caupolicán

Tras ser expulsada de NewJeans: Danielle se sincera con Bunnies en una emotiva transmisión

Tras ser expulsada de NewJeans: Danielle se sincera con Bunnies en una emotiva transmisión

Rage Against the Machine: estas son sus 10 canciones fundamentales, según Futuro

Rage Against the Machine: estas son sus 10 canciones fundamentales, según Futuro

Latife Soto recuerda &#039;ataque&#039; que sufrió Andrés Caniulef y cuenta cómo lo ayudó: &#039;Es más común de lo que creemos&#039;

Latife Soto recuerda 'ataque' que sufrió Andrés Caniulef y cuenta cómo lo ayudó: 'Es más común de lo que creemos'

La evolución del estilo de Penelope Featherington en Bridgerton: cómo cambió su vestuario temporada a temporada

La evolución del estilo de Penelope Featherington en Bridgerton: cómo cambió su vestuario temporada a temporada

Kika Silva publicó foto junto al hijo mayor de Gonzalo Valenzuela: mostró lo grande que está

Kika Silva publicó foto junto al hijo mayor de Gonzalo Valenzuela: mostró lo grande que está

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad