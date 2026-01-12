Anuncian corte de luz en la región Metropolitana para este martes 13 de enero: 6 comunas serán las afectadas

Durante esta jornada, Enel anunció que este martes 13 de enero habrá un nuevo corte de luz en la región Metropolitana.

Según lo comunicado por la empresa, la interrupción en el suministro se debe a una serie de trabajos programados que buscan mejorar la calidad del servicio.

En concreto, las comunas afectadas por el corte, son: Maipú, Conchalí, Estación Central, La Cisterna, San Ramón y Ñuñoa.

A continuación los horarios y las zonas en donde se cortará el suministro:

Ñuñoa: desde las 10:00 horas hasta las 17:00 horas.

Ampliar

La Cisterna: desde las 10:00 horas hasta las 17:00 horas.

Ampliar

San Ramón: desde las 09:30 horas hasta las 15:30 horas.

Ampliar

Maipú: desde las 10:30 horas hasta las 16:30 horas.

Ampliar

Estación Central: desde las 11:00 horas hasta las 17:00 horas.

Ampliar

Conchalí: desde las 10:00 horas hasta las 16:00 horas.