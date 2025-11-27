;

Quién es Charlie Frettlohr, el empresario apasionado de la vida náutica que se casará con Inna Moll

La Miss Universo Chile sorprendió al anunciar que contraerá matrimonio.

Alejandro Basulto

Tras su participación en Miss Universo 2025, Inna Moll anunció en redes sociales su compromiso con Charlie Frettlohr, su pareja desde hace más de tres años. La propuesta ocurrió en Tailandia y fue compartida con emotivas palabras por la modelo chilena.

En su publicación, la Miss Universo Chile escribió: “Hoy celebramos un capítulo maravilloso de nuestras vidas. El hombre que derribó mis dudas, mis miedos y mis barreras con paciencia y verdad. Él me enseñó que amar no es perderse, sino encontrarse. Que puedo volar alto en mis sueños porque él siempre estará ahí, creyendo en mí. Y eso… eso vale más que todo”.

Comenzamos un camino lleno de luz, respeto y sueños compartidos y no puedo sentirme más agradecida de que la vida nos juntó”, agregó.

Y también reflexionó sobre el certamen: “Ninguna corona define a una mujer. Ningún título, ninguna competencia y mucho menos, ningún estado civil puede determinar quién eres o cuánto vales“.

¿Quién es Charlie Frettlohr?

Se trata de un empresario mexicano dedicado al negocio de venta y arriendo de yates de lujo, con operaciones en Miami, Cancún y Cabo San Lucas. En Instagram, donde suma más de 21 mil seguidores, comparte imágenes de viajes, autos y vida náutica, aunque mantiene un perfil más bajo que Inna Moll, quien supera el millón de seguidores.

Durante Miss Universo, Frettlohr acompañó a la modelo y la felicitó tras quedar en el Top 12. “Más orgulloso imposible”, escribió en una historia junto a ella. Además, administra la cuenta comercial @theyachtproject_, enfocada en el mundo náutico.

