Los Vilos se luce tras realizar la 5ta edición de la “Carbonada de locos más grande de Chile”

Durante el fin de semana, la ciudad de Los Vilos, en la región de Coquimbo, realizó la 5.ª edición de “La Carbonada de Loco más grande de Chile”, instancia que reunió a miles de personas.

Autoridades locales y regionales dieron el vamos a este tradicional evento, que además contó con shows musicales en vivo.

El evento también tuvo la participación de los reconocidos chefs Yann Yvin, Sergio Arola y Gustavo Cisternas, quienes se desempeñaron como jueces.

En total, se prepararon y sirvieron 15 mil raciones de la carbonada de locos, para el placer de los miles de vecinos y turistas que acudieron al evento.

“La Carbonada de Locos se consolida como la preparación gastronómica más esperada del verano”, señalaron desde el Municipio de Los Vilos.