La Teletón 2025 superó la meta y logró recaudar más de $40 mil millones, donde la gente no defraudó y sacó a relucir su empatía y solidaridad.

Los aportes y donaciones llegaron desde todos los rincones de Chile, incluido desde la comuna de Frutillar, en la región de Los Lagos, donde la ciudadanía se reunió para participar y preparar el “Kuchen más largo del Mundo”.

Para la clásica preparación se utilizaron más de 2 mil huevos, 100 kilos de harina y 30 cajones de frutillas, entre otros ingredientes que dieron vida a esta dulce iniciativa que alcanzó una extensión de 152 metros.

Gracias a esta actividad, se logró recaudar más de $5 millones de pesos, un aporte fundamental para esta cruzada solidaria.

“Como Municipalidad de Frutillar, extendemos nuestro agradecimiento a los voluntarios de diversas organizaciones locales y a los funcionarios municipales que trabajaron durante días para hacer posible este desafío”, señalaron desde el municipio.

El evento se pudo realizar pese al intenso sistema frontal registrado durante el fin de semana en la zona, que dejó lluvias, tormentas eléctricas e incluso la caída de grandes granizos.

