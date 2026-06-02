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Justicia condena a Amazon a pagar multimillonario monto a Chileactores por derechos de autor

La resolución establece que la plataforma debe ajustarse a normativa nacional pese a operar desde fuera del país.

Martín Neut

Justicia condena a Amazon a pagar multimillonario monto a Chileactores por derechos de autor

Justicia condena a Amazon a pagar multimillonario monto a Chileactores por derechos de autor / Jakub Porzycki

La justicia chilena condenó a Amazon.com Services LLC a pagar más de $6.500 millones a Chileactores por concepto de derechos de propiedad intelectual vinculados a contenidos exhibidos en la plataforma Prime Video.

La demanda fue presentada en julio de 2023 por la Corporación de Actores de Chile, entidad que acusó a la empresa estadounidense de distribuir producciones audiovisuales sin pagar las remuneraciones correspondientes a los intérpretes.

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De acuerdo con el fallo del Primer Juzgado Civil de Santiago, la compañía deberá cancelar $6.517 millones, además de intereses, reajustes, una multa de 25 UTM y las costas del juicio. La magistrada Isabel Zúñiga acogió la demanda de cobro de remuneraciones presentada por Chileactores.

Tras conocerse la resolución, el director general de Chileactores, Rodrigo Águila, afirmó a La Tercera que “esta sentencia representa un logro histórico” para los artistas audiovisuales y destacó que el fallo establece que las plataformas internacionales de streaming “deben respetar la ley chilena, independiente de su domicilio o de la ubicación de sus servidores”.

Pese a ello, la resolución corresponde a una sentencia de primera instancia, por lo que Amazon todavía puede apelar ante tribunales superiores.

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