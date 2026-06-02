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Acusan “intencionalidad”: Comisión de Salud suspende sesión en hospital Van Buren y senadores presentan nota de protesta

Los parlamentarios acudieron al recinto para abordar su crisis financiera, pero cuestionaron que la ministra May Chomali y otras autoridades de primera línea no asistieran.

Ruth Cárcamo

X @Senado_Chile

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La comisión de Salud del Senado suspendió este martes una sesión que se realizaba en el Hospital Carlos Van Buren, en la región de Valparaíso, debido a problemas técnicos y a la ausencia de autoridades de primera línea del Ministerio de Salud.

Cabe señalar que los integrantes de la instancia legislativa acudieron al centro asistencial para abordar la crisis financiera que arrastra desde hace años y que podría agravarse tras el recorte de $1.300 millones dispuesto por la cartera.

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May Chomali, ministra de Salud / FOTO: LUKAS SOLIS/AGENCIAUNO

La idea es que asistieran los dirigentes del recinto y de los gremios del sector, además de autoridades locales y regionales, junto con la ministra de Salud, May Chomali, y de los subsecretarios de Salud Pública y Redes Asistenciales, Alejandra Pizarro y Julio Montt.

Presentaron nota de protesta

“No puede ser que la ministra May Chomali, los subsecretarios, la seremi y el delegado presidencial no se hagan presentes. Da para pensar que existe una intencionalidad en esto. Solo vinieron los subrogantes”, señaló el presidente de la comisión, Juan Luis Castro.

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En la instancia, el hospital dispuso dos salas para sesionar, pero se registraron constantes problemas de conectividad y audio, por lo que se acordó suspender la sesión y retomarla el martes 9 de junio en la Sala de Sesiones del Senado.

Asimismo, los parlamentarios acordaron presentar una nota de protesta y convocar a las autoridades de primera línea del Ministerio de Salud.

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