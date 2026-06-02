Papa León XIV prepara primera vista a Latinoamérica: viajará a Perú e incluirá una gira por tres ciudades

El ministro de Relaciones Exteriores del Perú, Carlos Pareja, anunció que el Papa León XIV concretará una visita oficial al país hacia finales del presente año, fijando como fecha tentativa el mes de noviembre, siendo la primera vista del actual líder de la iglesia Católica a Latinoamérica.

León XIV desarrollará una gira apostólica que, según los datos preliminares entregados por el Palacio de Torre Tagle, se extenderá por al menos tres días e incluirá detenciones en las ciudades de Chiclayo, Lima y una tercera localidad ubicada en la zona de la Amazonía.

El jefe de la diplomacia peruana explicó en conversación con la emisora local RPP que el periplo del pontífice no se limitará al territorio nacional. Las informaciones provistas por la Santa Sede detallan que León XIV tiene agendado visitar tres países de la región sudamericana, periplo que genera altas expectativas debido al profundo lazo que mantiene con el norte peruano, zona donde se desempeñó pastoralmente antes de asumir la cátedra de San Pedro.

Gestiones en el Vaticano tras crisis política

Para sellar el itinerario, el actual gobernante peruano, José María Balcázar, viajará a Roma para extender la invitación formal. Para este fin, la Cancillería se encuentra tramitando los permisos correspondientes ante el Congreso de la República, requerimiento obligatorio para que el Jefe de Estado pueda salir del territorio nacional. Balcázar tiene fijada una audiencia privada con León XIV en el Vaticano para el próximo 18 de junio.

Esta cumbre diplomática mantiene una particular historia política, ya que la invitación de la Santa Sede fue despachada originalmente a nombre de José Jerí, antes de que este dejara la Presidencia de la República a mediados de febrero debido a la aprobación de una moción de censura en el Parlamento. Los anuncios iniciales de la gira habían sido visados en febrero por el entonces canciller Hugo de Zela.

Pareja aclaró que, si bien la hora y el día del encuentro están confirmados por el Papa, el pedido formal al Congreso se postergó unos días debido a que la atención política está concentrada en los comicios del domingo 7 de junio, fecha en que Keiko Fujimori y Roberto Sánchez se enfrentarán en la segunda vuelta presidencial.

“El objetivo del viaje es invitar formalmente, oficialmente al Papa. El Papa ha expresado que sí, que recibirá al presidente, y no solamente que lo recibirá, sino que le ha formulado una invitación para que vaya”, detalló el ministro Pareja respecto al ánimo que existe en la Sede Apostólica.

📌 Papa León XIV visitaría tres ciudades del Perú a fines de año, señaló el canciller Carlos Pareja https://t.co/cnE13DjiYq pic.twitter.com/eDuZFEihqQ — Agencia Andina (@Agencia_Andina) June 2, 2026

El retorno del “Papa peruano”

Por su parte, el estamento eclesiástico local ratificó que las coordinaciones para el viaje se encuentran bastante avanzadas. El presidente de la Conferencia Episcopal Peruana (CEP), Carlos García, aseguró que la planificación de la gira está cerrada en un 80%, proyectando que los encuentros masivos se darán entre noviembre e inicios de diciembre de este año, motivados por el gran afecto y gratitud que el obispo de Roma le profesa al pueblo peruano.

El viaje tendrá una fuerte carga emocional para los fieles locales. Aunque el Papa León XIV nació en la ciudad estadounidense de Chicago en 1955 bajo el nombre secular de Robert Prevost, el religioso cuenta con la nacionalidad peruana tras haber vivido y ejercido labores pastorales por más de dos décadas en ese país. Su rol como obispo de la diócesis de Chiclayo consolidó un arraigo popular tan grande que la ciudadanía y la prensa ya lo catalogan abiertamente como “el Papa peruano”.