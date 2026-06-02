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“Mi nuera está muy mal”: madre de carabinero fallecido en Puerto Varas rompe el silencio sobre la investigación

Marlene Manquemilla volvió a descartar la hipótesis de suicidio en la muerte del sargento Javier Figueroa y aseguró que la familia atraviesa un complejo momento emocional.

Nelson Quiroz

X @Carabdechile

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La investigación por la muerte del sargento de Carabineros Javier Figueroa, ocurrida el 11 de marzo durante un procedimiento en Puerto Varas, continúa sumando antecedentes y versiones contrapuestas.

Mientras la indagatoria analiza distintas hipótesis sobre su fallecimiento, la madre del funcionario volvió a rechazar categóricamente la tesis de un eventual suicidio.

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PUERTO VARAS: Carabineros perician lugar del ataque a sargento primero / Rudy Muñoz

En conversación con Chilevisión, Marlene Manquemilla cuestionó la filtración de antecedentes de la causa y apuntó directamente a la Fiscalía por la difusión de información relacionada con esa línea investigativa.

“Yo no me voy a quedar con esa hipótesis”, afirmó la mujer, insistiendo en que su hijo habría sido víctima de una emboscada. Según sostuvo, el uniformado “sabía algo” y por eso habría sido silenciado.

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Las declaraciones se producen en medio de un escenario complejo para la investigación, donde han surgido antecedentes que alimentan tanto la hipótesis de un suicidio como la de una posible intervención de terceros.

Entre los elementos conocidos durante los últimos días figuran declaraciones de compañeros de trabajo que aseguraron que Figueroa les consultó, en distintas ocasiones, qué ocurría con los beneficios para la familia de un carabinero fallecido en acto de servicio y qué sucedía en casos de suicidio.

Sin embargo, también han aparecido antecedentes que abren otras interrogantes. Según información revelada en el marco de la investigación, se detectó ADN de personas no identificadas tanto en el arma utilizada por el funcionario como en el sitio del suceso. Además, se estableció que el sargento presentaba una fractura en una de sus manos y lesiones compatibles con un posible forcejeo.

Más allá de la investigación, Manquemilla manifestó especial preocupación por el estado emocional de su nuera y de su nieto. “Mi nuera está muy mal”, aseguró, explicando que busca proteger a su familia mientras se esclarecen los hechos.

La mujer también salió en defensa de la funcionaria policial frente a los cuestionamientos surgidos en Puerto Varas por su silencio público. “La gente no entiende que ella no puede exponerse porque es funcionaria”, sostuvo, agregando que las críticas la han afectado profundamente.

“A mi nuera la voy a defender siempre. Ellos se amaban mucho”, concluyó.

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