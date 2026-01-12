;

Así es la Barbie autista: la nueva muñeca que marca un hito en inclusión y representación infantil

Mattel da un nuevo golpe de vanguardia en el mercado apostando por la diversidad.

No hay dudas de que Barbie es una de las muñecas más populares del mundo, con una presencia importante en los hogares desde hace ya varios años.

A lo largo de la historia, su imagen ha sido asociada a parámetros de perfección, principalmente en lo que respecta a una belleza física. Sin embargo, con el pasar del tiempo ha ido evolucionando.

Durante las últimas décadas, Mattel ha apostado por incluir algo más que un atractivo de su aspecto, por lo que la hemos visto con distintos roles y actividades.

Pero también ha trabajado en diversificar términos raciales y, recientemente, abrió las puertas a la inclusión en materia de discapacidad y enfermedades.

Bajo este contexto, durante las últimas horas se dio a conocer la llegada de una nueva muñeca con una condición única, ampliando su llegada y representación.

Se trata nada más y nada menos que de la Barbie autista, que forma parte de la colección Fashionistas, incluyendo variedad en tonos de piel, texturas de pelo, tipos de cuerpo y condiciones médicas.

Este juguete en particular se desarrolló en alianza con ASAN (Autistic Self Advocacy Network), organización dirigida por personas autistas que defiende sus derechos.

“Esta muñeca invita a más niños y niñas a verse representados en Barbie”, indica el comunicado oficial de la marca, destacando su enfoque en formas habituales de comunicación y procesamiento del mundo.

Entre sus detalles, logrados después de un trabajo de más de 18 meses, destaca una leve desviación en la mirada (aludiendo al esquivo contacto visual), articulaciones móviles (representando el stimming), ropa cómoda ideada en torno la sensibilidad sensorial y zapatos planos pensados para una mayor estabilidad.

Respecto a sus accesorios originales, tiene sus audífonos con cancelación de ruido, un fidget spinner y una tablet basada en dispositivos de comunicación asistida.

Jamie Cygielman, directora global de Muñecas de Mattel, enfatizó el compromiso inclusivo: “Barbie siempre se ha esforzado por reflejar el mundo que los niños ven y las posibilidades que imaginan, y estamos orgullosos de presentar nuestra primera Barbie autista como parte de ese trabajo continuo”.

Agregó que esta figura “contribuye a ampliar lo que entendemos por inclusión en los pasillos de juguetes y más allá, porque todos los niños merecen verse representados en Barbie”.

