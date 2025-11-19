;

Experto responde cuándo las llamadas de cobranza y spam son acoso y qué establece la ley para proteger a los deudores

Autoridades reciben miles de reclamos al año por gestiones de cobranza que exceden los límites legales ¿Cómo transparentar el origen de las llamadas y regular su frecuencia?

ADN Radio

Experto responde cuándo las llamadas de cobranza y spam son acoso y qué establece la ley para proteger a los deudores

Experto responde cuándo las llamadas de cobranza y spam son acoso y qué establece la ley para proteger a los deudores / Pablo Ovalle Isasmendi

Las llamadas de cobranza forman parte de las gestiones utilizadas por empresas de servicios y entidades financieras para recuperar deudas impagas. Sin embargo, cuando los contactos superan los parámetros establecidos por la legislación vigente, pueden constituir acoso. En los últimos años, tanto el Sernac como la Subtel han registrado un aumento de reclamos por prácticas consideradas abusivas, lo que ha impulsado la implementación de nuevas herramientas de fiscalización.

La Ley 21.320, que regula la cobranza extrajudicial, establece que las empresas pueden realizar un máximo de dos contactos por semana, ya sea por teléfono, mensaje o visita presencial. Asimismo, las empresas no pueden enviar comunicaciones que aparenten ser documentos judiciales.

Según datos del Sernac, anualmente se presentan más de 21 mil reclamos vinculados a cobranzas consideradas abusivas, principalmente por llamadas insistentes, contacto en números laborales y gestiones respecto de deudas ya renegociadas.

Revisa también:

ADN

Desde agosto de 2025, la Subtel exige que todas las llamadas comerciales y masivas utilicen prefijos especiales para facilitar su identificación.

El deudor tiene derechos

Un aspecto fundamental de la ley es la prohibición absoluta de contactar a terceros. Las empresas de cobranza NO pueden llamar a su empleador, a su familia o a sus amigos para informarles de sus deudas. Además, recuerde que, si la llamada de cobranza no comienza con el prefijo 600 a partir de agosto de 2025, podría ser una gestión que incumple la normativa de la Subtel.

“El deudor tiene derechos; si se vulneran, el Sernac está facultado para aplicar multas de hasta 300 UTM (20,8 millones de pesos)”, señaló Sebastián Muñoz, Abogado jefe del área de insolvencia de GrupoDefensa.cl.

Las llamadas consideradas “no solicitadas” deben utilizar 809. La medida busca transparentar el origen de las comunicaciones, aunque la autoridad ha recibido más de 200 reclamos por llamadas que no incluyen el prefijo obligatorio.

“La ley es clara: las empresas de cobranza solo pueden contactarlo dos veces por semana y siempre entre las 8 de la mañana y las 8 de la noche. Si recibe tres o más llamadas, mensajes o visitas en una semana, eso es acoso ilegal. Use la plataforma del Sernac, ‘No me hostiguen cobranzas’, para denunciar inmediatamente estas prácticas abusivas y exigir el respeto de su derecho a la tranquilidad”, agregó.

Contenido patrocinado

Gana un auto y $5 millones con el concurso navideño de RadioActiva: Revisa aquí cómo participar

Gana un auto y $5 millones con el concurso navideño de RadioActiva: Revisa aquí cómo participar

Bolsos East-West: el nuevo favorito de la moda

Bolsos East-West: el nuevo favorito de la moda

Chappell Roan revela que icónica prenda que usó fue un homenaje a Lady Gaga: &#039;Un sueño hecho realidad&#039;

Chappell Roan revela que icónica prenda que usó fue un homenaje a Lady Gaga: 'Un sueño hecho realidad'

&#039;La música para Juan Gabriel era su vida&#039;: Revelan cómo el artista escribió más de 1800 canciones a lo largo de su carrera

'La música para Juan Gabriel era su vida': Revelan cómo el artista escribió más de 1800 canciones a lo largo de su carrera

MET Gala 2026 revela su nueva temática: “Costume Art” redefine el vínculo entre moda y arte

MET Gala 2026 revela su nueva temática: “Costume Art” redefine el vínculo entre moda y arte

Con solamente 21 años, Katteyes hace historia y se transforma en la primera chilena en alcanzar importante récord

Con solamente 21 años, Katteyes hace historia y se transforma en la primera chilena en alcanzar importante récord

¡Molotov regresa a Chile! El Festival Santiago Rocks anuncia su parrilla completa de artistas y lugar del concierto

¡Molotov regresa a Chile! El Festival Santiago Rocks anuncia su parrilla completa de artistas y lugar del concierto

CONCURSO: Participa por entradas dobles para Cazzu en Chile 2025

CONCURSO: Participa por entradas dobles para Cazzu en Chile 2025

Participante de Fiebre de Baile protagoniza incómodo momento: &#039;Parece que no estaba tan rico&#039;

Participante de Fiebre de Baile protagoniza incómodo momento: 'Parece que no estaba tan rico'

¡Se viene la Gala Pudahuel con Emmanuel, Lucero, Yuri y Mijares! Revisa cuántas entradas quedan disponibles y sus precios

¡Se viene la Gala Pudahuel con Emmanuel, Lucero, Yuri y Mijares! Revisa cuántas entradas quedan disponibles y sus precios

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad