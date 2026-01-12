;

Festikids Summer 2026 se consolida como el gran festival infantil del verano con masiva asistencia

Los shows de “Las Guerreras HUNTR/X K-pop Experience” y el musical “Ven y Canta” fueron los protagonistas indiscutidos del fin de semana en el Centro Cultural Las Condes.

Festikids Summer 2026 se consolida como el gran festival infantil del verano con masiva asistencia

Una espectacular fiesta se vivió el sábado 10 y domingo 11 de enero en Festikids Summer 2026, que este año reunió a cerca de 7 mil personas de distintas edades y regiones de Chile en un fin de semana dedicado únicamente a la diversión al aire libre.

En su quinta edición, el festival contó con dos espectáculos de teatro musical que revolucionaron al público con sus VOCES, vestuarios, coreografías, visuales cinematográficas y carismáticos personajes.

Se trata de “Las Guerreras HUNTR/X K-pop Experience” —el show oficial que relata la entretenida historia de Rumi, Mira, Zoey y los Saja Boys—, y de “Ven y Canta”, inspirado en la película “Sing”, donde personajes como Buster Moon, Ash, Johnny, Meena y Porsha representaron en vivo escenas emblemáticas de la emotiva historia.

En las dos jornadas, los niños, niñas y sus familias disfrutaron, además, de una amplia variedad de atracciones en los 5.000 m2 del Centro Cultural Las Condes, consolidando a Festikids Summer como el gran festival infantil del verano.

