Festikids Summer 2026 se consolida como el gran festival infantil del verano con masiva asistencia

Una espectacular fiesta se vivió el sábado 10 y domingo 11 de enero en Festikids Summer 2026, que este año reunió a cerca de 7 mil personas de distintas edades y regiones de Chile en un fin de semana dedicado únicamente a la diversión al aire libre.

En su quinta edición, el festival contó con dos espectáculos de teatro musical que revolucionaron al público con sus VOCES, vestuarios, coreografías, visuales cinematográficas y carismáticos personajes.

Se trata de “Las Guerreras HUNTR/X K-pop Experience” —el show oficial que relata la entretenida historia de Rumi, Mira, Zoey y los Saja Boys—, y de “Ven y Canta”, inspirado en la película “Sing”, donde personajes como Buster Moon, Ash, Johnny, Meena y Porsha representaron en vivo escenas emblemáticas de la emotiva historia.

En las dos jornadas, los niños, niñas y sus familias disfrutaron, además, de una amplia variedad de atracciones en los 5.000 m2 del Centro Cultural Las Condes, consolidando a Festikids Summer como el gran festival infantil del verano.