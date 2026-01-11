;

Sería una venta récord: presidente del Midtjylland proyecta cuándo y por cuánto dinero venderían a Darío Osorio

Desde el club danés tienen grandes expectativas económicas con un futuro traspaso del chileno.

Sin lugar a dudas, Darío Osorio es uno de los jugadores chilenos que más ha brillado en los últimos meses en el fútbol europeo.

Desde su llegada al Midtjylland se ha vuelto poco a poco en un referente dentro del equipo danés, a tal punto que se ha ganado el cariño de la hinchada y de los propios directivos del club.

Su despegue ha sido progresivo, por lo que varios clubes del viejo continente han sondeado un posible fichaje del exjugador de la Universidad de Chile.

Ante ello, es que el presidente del Midtjylland, Claus Steinlein, tiene enormes expectativas con una futura venta del atacante nacional.

“Tengo la expectativa de que este verano (europeo) se produzca la venta más grande de la historia del fútbol danés. Darío Osorio, Franculino Djú y Aral Simsir son tres jugadores completamente únicos”, declaró Steinlein en diálogo con Tipsbladet.

Cabe señalar que, de momento, la venta más grande en la historia del fútbol danés fue el traspaso de Ernest Nuamah al Olympique de Lyon en 2023 por US$26 millones, según precisa AS Chile.

Por ende, desde el club danés pretenden superar dicha cifra con una futura venta de Osorio.

