“En Chile me siento como en casa, mi hija nació aquí y es un fútbol que me gusta... Estoy en mi mejor momento”

Octavio Rivero se convirtió oficialmente este domingo en el tercer refuerzo de Universidad de Chile. Luego de ser presentado, el delantero uruguayo compartió sus primeras declaraciones y no escondió su felicidad de llegar a los azules tras varios intentos.

“Es un paso muy importante en mi carrera. Creo que hay grandes desafíos en este club por delante, así que espero poder estar a la altura y que sea un gran año para todos”, comenzó declarando el atacante de 33 años en diálogo con los canales oficiales de la U.

Sobre los motivos de su llegada al club estudiantil, pese a su pasado por Colo Colo, el charrúa agregó: “El haber venido a la U me da la posibilidad de poder pelear un título, pelear una copa importante, tanto a nivel nacional como internacional. Y el interés que me mostraron desde el primer día cuando hablamos hace un año atrás, eso fue fundamental”.

“También fue importante hablar con Paqui (Meneghini) en su momento. La U es un club muy grande en el que siempre estás obligado a ganar, así que vamos a hacer todo lo posible para que este 2026 sea de esa manera“, complementó.

“Estoy en el mejor momento de mi carrera”

Respecto a su presente futbolístico, Octavio Rivero no dudó en asegurar: “Estoy en el mejor momento de mi carrera. Me agarra después de dos o tres años encontrando una regularidad importante, en un club también muy importante como era Barcelona y hoy estar acá era un desafío muy grande".

“Creo que a la U le pudo aportar goles, garra y tratar de ir siempre para adelante. Me agarra un momento muy bueno y espero poder demostrar todo lo que he venido haciendo estos últimos años acá en la U, que es el lugar donde elegí estar, así que estoy muy feliz”, añadió.

Por otro lado, el delantero uruguayo valoró su regreso a nuestro país y abordó su relación con Francisco Meneghini: “En Chile me siento como en casa, mi hija más grande es chilena. Este es un fútbol muy dinámico y técnico. Eso se adapta a mis características de juego y la U es el lugar ideal para demostrar todo mi potencial".

“Sé cómo trabaja (Meneghini), sé sus ideas. Pude charlar con él también antes de venir para acá. Trataré de ayudar al equipo desde donde me toque. El objetivo es salir campeón, vamos a dar todo por eso y esperamos estar festejando a fin de año”, sentenció.