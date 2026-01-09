Vuelco en el futuro de Damián Pizarro: “El asunto aún no está cerrado; no puede irse a ningún lado”
El presidente del Le Havre de Francia, Jean-Michel Roussier, rompió el silencio y descartó algún tipo de acuerdo para el regreso del delantero a Colo Colo.
El futuro de Damián Pizarro sigue sin definirse. Si bien todo indicaba que el delantero de 20 años regresaría a Colo Colo, desde el Le Havre de Francia rompieron el silencio y descartaron algún tipo de acuerdo para el retorno del jugador al Estadio Monumental.
Fue el propio presidente del elenco francés, Jean-Michel Roussier, quien se refirió a la situación contractual del atacante nacional y descartó, de momento, la opción de finalizar su préstamo desde Udinese para facilitar su vuelta al “Cacique”.
“El asunto aún no está cerrado. No he firmado ningún documento formalizando la rescisión del contrato de préstamo de Damián Pizarro. Sin eso, no puede irse a ningún lado”, afirmó el directivo en declaraciones recogidas por el sitio Paris Normandie.
Desde el citado medio también entregaron detalles de la situación de Pizarro e insistieron que hasta el momento sigue perteneciendo a Le Havre. “Pizarro sigue siendo jugador del Le Havre, principalmente por razones económicas”, afirmaron.
“Al rescindir unilateralmente su cesión, el Le Havre AC estaría obligado a pagar una indemnización al Udinese, algo que el club rechaza categóricamente. Su liberación solo podría provenir de Italia... o de la legislación laboral", añadieron.
Por último, el sitio francés advirtió que “si Pizarro no se presenta a los entrenamientos antes del próximo lunes, el Le Havre AC podría sancionarlo por falta grave y rescindir la cesión con un coste mínimo”, algo que de todas formas permitiría su traspaso a Colo Colo.
