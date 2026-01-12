;

El mercado azul no se detiene: la U de Chile se interesa en una de las figuras de Coquimbo Unido

Según información de ADN Deportes, Francisco Meneghini solicitó la contratación de un extremo y Azul Azul ya posa su mirada en un reciente campeón chileno.

La Universidad de Chile está armando uno de los planteles más potentes del fútbol chileno para la temporada 2026, en la que ya se plantean como principal objetivo conquistar la Liga de Primera.

Con los fichajes de Eduardo Vargas, Octavio Rivero y Lucas Romero, además de la continuidad, por ahora, de Lucas Assadi, sumados a figuras como Charles Aránguiz, Javier Altamirano y Matías Zaldivia, pareciera que Francisco Meneghini tiene lo suficiente para pelear por todo este año, pero “Paqui” no se conforma.

Según información de ADN Deportes, el nuevo entrenador del “Romántico Viajero” le habría pedido a la dirigencia la contratación de un extremo izquierdo. Ante esto, la gerencia deportiva se puso manos a la obra y miró hacia Coquimbo Unido.

Uno de los nombres que interesaría en Azul Azul es Benjamín Chandía, atacante de 23 años que la temporada anterior fue uno de los futbolistas más importantes para que los “Piratas” alzaran su primer torneo nacional.

Si bien el canterano aurinegro es del gusto tanto de Manuel Mayo como de Francisco Meneghini, de momento no se han iniciado negociaciones con Coquimbo por su traspaso. No obstante, desde la U sí hicieron saber su interés al consultar condiciones a la dirigencia del “Barbón”.

