Donald Trump se reunirá con María Corina Machado en la Casa Blanca en medio de definiciones sobre Venezuela

El encuentro entre el mandatario estadounidense y la líder opositora venezolana se realizará este jueves.

El presidente estadounidense, Donald Trump, recibirá el próximo jueves en la Casa Blanca a la opositora venezolana y premio nobel María Corina Machado, indicaron el lunes funcionarios estadounidenses.

Trump declaró la semana pasada que estaba “impaciente” por saludar a la opositora, que salió de Venezuela clandestinamente gracias a la colaboración estadounidense, para recoger su premio en Oslo.

En tanto, Machado dedicó el Premio Nobel a Trump, que sin embargo mostró un actitud muy reticente a contar con ella para una eventual transición política en Venezuela.

La líder opositora dijo hoy, tras una audiencia con el papa León XIV, que “está más cerca la derrota del mal” en Venezuela tras la operación militar estadounidense para derrocar y sacar del país al presidente Nicolás Maduro y a su esposa.

“Esa decisión resultó ser acertada”

Preguntada este lunes en Fox News por la decisión de no involucrar a Machado en el Gobierno de una Venezuela pos-Maduro, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, insistió en que “el presidente Trump y su equipo de Seguridad Nacional hicieron una evaluación realista de la situación en Venezuela, y esa decisión resultó ser acertada”.

Hasta ahora hemos contado con la total cooperación de las autoridades venezolanas. El presidente ha logrado cerrar un acuerdo energético de 500.000 millones de dólares. 31 millones de barriles de petróleo ya están en camino a EE. UU. para ser vendidos y ese dinero se depositará en una cuenta controlada por el gobierno estadounidense”, advirtió.

