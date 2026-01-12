;

FOTOS. En una audiencia privada: papa León XIV se reúne con la opositora venezolana María Corina Machado

El encuentro se da luego de que el sumo pontífice pidiera “respetar la voluntad del pueblo venezolano”, tras la captura de Nicolás Maduro.

Información de

DW

ADN Radio

X @ConVzlaComando

X @ConVzlaComando

Este lunes el papa León XIV recibió en audiencia privada a María Corina Machado, según un breve comunicado emitido por el Vaticano, donde no se entrega ningún detalle del encuentro.

En el documento, el nombre de la líder opositora venezolana figuraba simplemente en la lista de personas recibidas por el sumo pontífice durante la mañana.

Revisa también

ADN

Sin embargo, la reunión no figuraba en la lista previa de encuentros planificados del papa que entrega el Vaticano a la prensa.

“Respetar la voluntad del pueblo venezolano”

La oposición venezolana divulgó fotografías de la audiencia privada en las que se puede ver a María Corina Machado portando un rosario, a su lado está León XIV.

Cabe recordar que el sumo pontífice pidió el viernes pasado “respetar la voluntad del pueblo venezolano y salvaguardar los derechos humanos y civiles de todos”.

Contenido patrocinado

&#039;Un gesto o mensaje inesperado te alegrarán la semana&#039;: Revisa el horóscopo para la segunda semana de enero

'Un gesto o mensaje inesperado te alegrarán la semana': Revisa el horóscopo para la segunda semana de enero

Atención al nuevo requisito obligatorio para sacar o renovar la licencia de conducir en Chile: Revisa Aquí

Atención al nuevo requisito obligatorio para sacar o renovar la licencia de conducir en Chile: Revisa Aquí

Ante altas temperaturas: Extienden Alerta Roja por calor extremo en 4 regiones diferentes

Ante altas temperaturas: Extienden Alerta Roja por calor extremo en 4 regiones diferentes

Este es el anhelo que tenía Andrés Camiulef y que confesó meses antes de su muerte: &#039;Lo que yo quiero es...&#039;

Este es el anhelo que tenía Andrés Camiulef y que confesó meses antes de su muerte: 'Lo que yo quiero es...'

CONCURSO Andy Bell: Participa por entradas para su show en Teatro Caupolicán

CONCURSO Andy Bell: Participa por entradas para su show en Teatro Caupolicán

Tras ser expulsada de NewJeans: Danielle se sincera con Bunnies en una emotiva transmisión

Tras ser expulsada de NewJeans: Danielle se sincera con Bunnies en una emotiva transmisión

Rage Against the Machine: estas son sus 10 canciones fundamentales, según Futuro

Rage Against the Machine: estas son sus 10 canciones fundamentales, según Futuro

Latife Soto recuerda &#039;ataque&#039; que sufrió Andrés Caniulef y cuenta cómo lo ayudó: &#039;Es más común de lo que creemos&#039;

Latife Soto recuerda 'ataque' que sufrió Andrés Caniulef y cuenta cómo lo ayudó: 'Es más común de lo que creemos'

La evolución del estilo de Penelope Featherington en Bridgerton: cómo cambió su vestuario temporada a temporada

La evolución del estilo de Penelope Featherington en Bridgerton: cómo cambió su vestuario temporada a temporada

Kika Silva publicó foto junto al hijo mayor de Gonzalo Valenzuela: mostró lo grande que está

Kika Silva publicó foto junto al hijo mayor de Gonzalo Valenzuela: mostró lo grande que está

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad