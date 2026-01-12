Este lunes el papa León XIV recibió en audiencia privada a María Corina Machado, según un breve comunicado emitido por el Vaticano, donde no se entrega ningún detalle del encuentro.

En el documento, el nombre de la líder opositora venezolana figuraba simplemente en la lista de personas recibidas por el sumo pontífice durante la mañana.

Sin embargo, la reunión no figuraba en la lista previa de encuentros planificados del papa que entrega el Vaticano a la prensa.

“Respetar la voluntad del pueblo venezolano”

La oposición venezolana divulgó fotografías de la audiencia privada en las que se puede ver a María Corina Machado portando un rosario, a su lado está León XIV .

Cabe recordar que el sumo pontífice pidió el viernes pasado “respetar la voluntad del pueblo venezolano y salvaguardar los derechos humanos y civiles de todos”.