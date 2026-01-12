;

Presidente de Perú descarta corredor humanitario propuesto por Kast y complica una de las principales promesas del mandatario electo

En entrevista con CNN, José Jerí cerró la puerta a la propuesta chilena argumentando razones de seguridad nacional y el aumento de la criminalidad en su país.

Mario Vergara

A solo dos meses de asumir la Presidencia de la República, José Antonio Kast enfrenta su primer gran obstáculo internacional. Tras una gira regional diseñada para tejer alianzas con Argentina, Ecuador y Perú, su propuesta emblemática de campaña —establecer un corredor humanitario para el retorno de migrantes venezolanos— ha sido frenada en seco por el gobierno de Lima.

Pese a que la reunión presencial con el mandatario peruano José Jerí pareció sellar un pacto de colaboración, las recientes declaraciones del líder vecino han desahuciado la viabilidad inmediata del proyecto.

En una entrevista concedida a CNN en Español, Jerí descartó de plano abrir las fronteras peruanas para el tránsito masivo que requiere el plan chileno. “Una de las primeras medidas que habíamos conversado... la hemos descartado”, sentenció el jefe de Estado peruano. Su argumento fue categórico: permitir el ingreso de cientos de miles de personas podría agravar la ya crítica situación de inseguridad interna que vive su nación.

El factor criminalidad

La negativa de Perú no es casual. El año 2025 se consolidó como el más sangriento en ese país desde 2017, con 2.236 homicidios registrados por el Sinadef. Jerí fue enfático al vincular este fenómeno con el flujo migratorio: “El problema de nuestro país, que se desencadena con el tema de la inseguridad, es justamente la migración irregular porque también vienen prácticas que han contaminado a nuestro país”.

Las cifras respaldan el temor de Lima. Según el libro El Tren de Aragua y el crimen organizado en América Latina, la población penal venezolana en Perú saltó de 48 a más de 4.000 internos en pocos años, mientras las denuncias por extorsión se multiplicaron por siete. Bajo este escenario, aceptar un corredor terrestre se percibe en Perú como un riesgo inasumible.

