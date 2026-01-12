Emiten dos avisos en Santiago por altas temperaturas: calor dejará hasta 34 grados esta semana / Xurzon

El sofocante calor del fin de semana no dio tregua en Santiago y otras localidades de la zona central del país, con máximas que superaron los 35 grados.

Sin embargo, este panorama no cambiará en la presente semana, ya que la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió dos avisos por altas temperaturas para varias regiones, incluida la Metropolitana.

Estos episodios de extremo calor se registrarán iniciando la semana, pero también en el cierre.

Emiten dos avisos en Santiago por altas temperaturas

Según los avisos de la DMC, el primer episodio de altas temperaturas iniciará este lunes 12 en la capital, y se extenderá hasta la tarde del martes 13 de enero.

Este fenómeno se registrará en las regiones de Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins, Maule y Ñuble, donde las máximas rondarán entre los 33 y los 34 grados en Santiago.

Mientras que el segundo aviso señala que las altas temperaturas se registrarán durante el viernes 16 de enero en las regiones de Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins y Maule.

Para dicha jornada se proyectan hasta 34 grados en la capital, mientras que en Valparaíso los termómetros podrían registrar hasta 36°C.