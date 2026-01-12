;

Emiten dos avisos en Santiago por altas temperaturas: calor dejará hasta 34 grados esta semana

Revisa acá el pronóstico del tiempo para la región Metropolitana.

Juan Castillo

Emiten dos avisos en Santiago por altas temperaturas: calor dejará hasta 34 grados esta semana

Emiten dos avisos en Santiago por altas temperaturas: calor dejará hasta 34 grados esta semana / Xurzon

El sofocante calor del fin de semana no dio tregua en Santiago y otras localidades de la zona central del país, con máximas que superaron los 35 grados.

Sin embargo, este panorama no cambiará en la presente semana, ya que la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió dos avisos por altas temperaturas para varias regiones, incluida la Metropolitana.

Revisa también:

ADN

Estos episodios de extremo calor se registrarán iniciando la semana, pero también en el cierre.

Emiten dos avisos en Santiago por altas temperaturas

Según los avisos de la DMC, el primer episodio de altas temperaturas iniciará este lunes 12 en la capital, y se extenderá hasta la tarde del martes 13 de enero.

Este fenómeno se registrará en las regiones de Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins, Maule y Ñuble, donde las máximas rondarán entre los 33 y los 34 grados en Santiago.

ADN

Mientras que el segundo aviso señala que las altas temperaturas se registrarán durante el viernes 16 de enero en las regiones de Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins y Maule.

Para dicha jornada se proyectan hasta 34 grados en la capital, mientras que en Valparaíso los termómetros podrían registrar hasta 36°C.

ADN

Contenido patrocinado

&#039;Estaba con anemia, embarazada, mi utero estaba colapsado y yo trataba de funcionar como si mi cuerpo estuviera al 100%&#039;

'Estaba con anemia, embarazada, mi utero estaba colapsado y yo trataba de funcionar como si mi cuerpo estuviera al 100%'

Entre viajes, cuerpo y libertad: la mirada nómada de Coni Fueyo

Entre viajes, cuerpo y libertad: la mirada nómada de Coni Fueyo

Auditora impacta en &#039;Vamo a Calmarno&#039; tras revelar que su pareja tuvo una hija con la esposa de su hijo: la niña ya tiene siete años

Auditora impacta en 'Vamo a Calmarno' tras revelar que su pareja tuvo una hija con la esposa de su hijo: la niña ya tiene siete años

Plataforma gratuita rescata todos los videos clásicos de MTV y emula al canal

Plataforma gratuita rescata todos los videos clásicos de MTV y emula al canal

Bad Bunny en Chile 2026: Horarios, apertura puertas y objetos prohibidos

Bad Bunny en Chile 2026: Horarios, apertura puertas y objetos prohibidos

“Echo de menos que sea mi compañero”: esposa de Bruce Willis comparte mensaje por estado de salud de su esposo

“Echo de menos que sea mi compañero”: esposa de Bruce Willis comparte mensaje por estado de salud de su esposo

Mariana Derderian expone grave episodio de abuso laboral y apunta a reconocido actor: &#039;Yo se lo dije en su cara...&#039;

Mariana Derderian expone grave episodio de abuso laboral y apunta a reconocido actor: 'Yo se lo dije en su cara...'

Un hito en la historia medioambiental: Río Mapocho es declarado humedal urbano y esto es lo que significa

Un hito en la historia medioambiental: Río Mapocho es declarado humedal urbano y esto es lo que significa

Bajo el sol y el agua: La metamorfosis del traje de baño

Bajo el sol y el agua: La metamorfosis del traje de baño

Entradas GRATIS para concierto sinfónico en el Estadio Nacional: Cómo y cuándo obtener los tickets

Entradas GRATIS para concierto sinfónico en el Estadio Nacional: Cómo y cuándo obtener los tickets

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad