En medio de la grave emergencia que afecta a la Patagonia argentina, Chile activó apoyo directo para el combate de los incendios forestales que consumen miles de hectáreas en la provincia de Chubut, particularmente en el Parque Nacional Los Alerces.

El Cuerpo de Bomberos de Palena, en la región de Los Lagos, envió un contingente de voluntarios y vehículos especializados tras una solicitud formal realizada por el municipio de Esquel.

La ayuda chilena consiste en un carro bomba, una camioneta de apoyo y cinco voluntarios con experiencia en incendios forestales, quienes se trasladaron para colaborar en terreno con las brigadas argentinas.

El comandante de Bomberos de Palena, Óscar Mendoza, explicó que la decisión respondió a la magnitud de los siniestros y a la cercanía geográfica con la zona afectada, donde algunos focos se mantienen próximos a la frontera con Chile.

El despliegue se suma a la disposición manifestada por autoridades chilenas, luego de que el Presidente Gabriel Boric ofreciera formalmente apoyo a Argentina para enfrentar la emergencia. Además, la Corporación Nacional Forestal (Conaf) puso a disposición su experiencia técnica en el combate de incendios, reforzando la coordinación binacional ante un desastre ambiental de carácter transfronterizo.

Hemos ofrecido colaboración al gobierno de Argentina para enfrentar los duros incendios que afectan a la Patagonia. En momentos de adversidad siempre tenemos que trabajar juntos. https://t.co/OkAvX5N6iU — Gabriel Boric Font (@GabrielBoric) January 11, 2026

Los incendios en la Patagonia argentina han afectado más de 15 mil hectáreas de bosque nativo y mantienen activos varios focos de alta complejidad, impulsados por fuertes vientos, altas temperaturas y una prolongada sequía. En el Parque Nacional Los Alerces, declarado Patrimonio Mundial de la Humanidad, las llamas avanzan sobre zonas de alto valor ecológico, lo que ha encendido las alertas tanto en Argentina como en Chile.

Desde organizaciones ambientales y comunidades locales, el apoyo chileno ha sido valorado como un gesto de solidaridad que refuerza la idea de una Patagonia compartida.

En redes sociales, múltiples mensajes destacaron el rol de los bomberos de Palena y el trabajo conjunto “sin fronteras” para enfrentar una emergencia que amenaza uno de los ecosistemas más relevantes del Cono Sur.