Nicolás Guerra podría seguir su carrera fuera de Chile: un club argentino consultó por el delantero

Nicolás Guerra, al igual que sus compañeros en el ataque de la Universidad de Chile, no fue renovado para el 2026 y ahora se encuentra en busca de club para continuar con su carrera.

El delantero formado en el CDA está como agente libre, situación que habría llamado la atención de un club de la Primera División de Argentina, que ya consultó condiciones para ficharlo.

Según información del periodista Uriel Lugt, Instituto de Córdoba es el equipo interesado en quedarse con el atacante, aunque también señala que existen clubes chilenos que lo tienen en carpeta.

En la temporada 2025, Nicolás Guerra disputó 37 partidos con la camiseta de la Universidad de Chile, en los que logró anotar seis goles y repartir la misma cantidad de asistencias.

De concretarse la operación, y con 27 años recién cumplidos, el delantero jugaría por primera vez fuera de Chile en toda su carrera.