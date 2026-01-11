Lo que era un secreto a voces se confirmó este domingo: Octavio Rivero se convirtió en el tercer refuerzo de la Universidad de Chile para la temporada 2026.

El delantero uruguayo de 33 años llegó a Chile la tarde del sábado, donde se dirigió directamente al CDA para cerrar los últimos detalles y firmar su contrato.

El atacante, con pasado en Colo Colo, arriba a través de un traspaso, tal como lo anunció su club de origen, el Barcelona de Guayaquil, aunque los montos de la operación aún no han sido revelados.

Rivero viene de anotar 14 goles en 2025 con el elenco ecuatoriano, tres de ellos en la Copa Libertadores y los restantes en el torneo local.

Con esto, Francisco Meneghini comienza a recomponer su delantera, luego de que en este mercado la U perdiera a los cuatro atacantes de la temporada pasada. Además, aún se mantiene a la espera de resolver la situación de Juan Martín Lucero.