VIDEO. “Actitud, jerarquía y goles”: la U de Chile oficializa a Octavio Rivero como su tercer refuerzo
El delantero uruguayo arriba al CDA procedente del Barcelona de Guayaquil.
Lo que era un secreto a voces se confirmó este domingo: Octavio Rivero se convirtió en el tercer refuerzo de la Universidad de Chile para la temporada 2026.
El delantero uruguayo de 33 años llegó a Chile la tarde del sábado, donde se dirigió directamente al CDA para cerrar los últimos detalles y firmar su contrato.
El atacante, con pasado en Colo Colo, arriba a través de un traspaso, tal como lo anunció su club de origen, el Barcelona de Guayaquil, aunque los montos de la operación aún no han sido revelados.
Revisa también:
Rivero viene de anotar 14 goles en 2025 con el elenco ecuatoriano, tres de ellos en la Copa Libertadores y los restantes en el torneo local.
Con esto, Francisco Meneghini comienza a recomponer su delantera, luego de que en este mercado la U perdiera a los cuatro atacantes de la temporada pasada. Además, aún se mantiene a la espera de resolver la situación de Juan Martín Lucero.
Sigue a ADN.cl en Google Discover
Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed.