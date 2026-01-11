Una de las primeras y más polémicas decisiones que tomó Francisco Meneghini como nuevo entrenador de la Universidad de Chile fue comunicarle a Leandro Fernández que no sería tenido en cuenta para la temporada 2026.

Pese a tomárselo de buena forma, el delantero, que ahora jugará en Argentinos Juniors, se mostró visiblemente afectado por dejar el club en el que estuvo durante tres años, algo que también quedó reflejado en el mensaje con el que se despidió en sus redes sociales.

“Hoy toca despedirme de esta hermosa y gigante institución, donde durante estos tres años fuimos muy felices, pasando momentos buenos y también no tan buenos, pero siempre juntos y unidos”, escribió el argentino de 34 años, acompañando la publicación con un video de sus mejores momentos en el club.

“A todos los funcionarios, staff, utileros, área médica, cocineros, cancheros, cuerpos técnicos y planteles que pasaron en estos años, que forman parte y son el gran aporte del día a día en el CDA. A ustedes, los hinchas azules, solo palabras de agradecimiento por ese apoyo y ese amor incondicional, siempre conmigo y mi familia, cuando nos tocó defender esta hermosa camiseta”, continuó.

Con 100 partidos disputados en la institución y 33 goles convertidos, Fernández deja la Universidad de Chile, aunque jamás olvidará su paso por el club. “Hoy tocó partir, pero nuestros corazones seguirán unidos para siempre. Los voy a extrañar, chunchitos de corazón”, cerró Lea Fernández.