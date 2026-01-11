;

VIDEO. La emotiva despedida de Leandro Fernández de la U de Chile: “Los voy a extrañar, chunchitos de corazón”

El ahora exdelantero de los azules ya se encuentra en su país para ser nuevo refuerzo de Argentinos Junios.

Javier Catalán

FOTO:ERNESTO GUEVARA/AGENCIAUNO

FOTO:ERNESTO GUEVARA/AGENCIAUNO / ERNESTO GUEVARA/AGENCIAUNO

Una de las primeras y más polémicas decisiones que tomó Francisco Meneghini como nuevo entrenador de la Universidad de Chile fue comunicarle a Leandro Fernández que no sería tenido en cuenta para la temporada 2026.

Pese a tomárselo de buena forma, el delantero, que ahora jugará en Argentinos Juniors, se mostró visiblemente afectado por dejar el club en el que estuvo durante tres años, algo que también quedó reflejado en el mensaje con el que se despidió en sus redes sociales.

Hoy toca despedirme de esta hermosa y gigante institución, donde durante estos tres años fuimos muy felices, pasando momentos buenos y también no tan buenos, pero siempre juntos y unidos”, escribió el argentino de 34 años, acompañando la publicación con un video de sus mejores momentos en el club.

Revisa también:

ADN

“A todos los funcionarios, staff, utileros, área médica, cocineros, cancheros, cuerpos técnicos y planteles que pasaron en estos años, que forman parte y son el gran aporte del día a día en el CDA. A ustedes, los hinchas azules, solo palabras de agradecimiento por ese apoyo y ese amor incondicional, siempre conmigo y mi familia, cuando nos tocó defender esta hermosa camiseta”, continuó.

Con 100 partidos disputados en la institución y 33 goles convertidos, Fernández deja la Universidad de Chile, aunque jamás olvidará su paso por el club. “Hoy tocó partir, pero nuestros corazones seguirán unidos para siempre. Los voy a extrañar, chunchitos de corazón”, cerró Lea Fernández.

Contenido patrocinado

&#039;Estaba con anemia, embarazada, mi utero estaba colapsado y yo trataba de funcionar como si mi cuerpo estuviera al 100%&#039;

'Estaba con anemia, embarazada, mi utero estaba colapsado y yo trataba de funcionar como si mi cuerpo estuviera al 100%'

Entre viajes, cuerpo y libertad: la mirada nómada de Coni Fueyo

Entre viajes, cuerpo y libertad: la mirada nómada de Coni Fueyo

Auditora impacta en &#039;Vamo a Calmarno&#039; tras revelar que su pareja tuvo una hija con la esposa de su hijo: la niña ya tiene siete años

Auditora impacta en 'Vamo a Calmarno' tras revelar que su pareja tuvo una hija con la esposa de su hijo: la niña ya tiene siete años

Plataforma gratuita rescata todos los videos clásicos de MTV y emula al canal

Plataforma gratuita rescata todos los videos clásicos de MTV y emula al canal

Bad Bunny en Chile 2026: Horarios, apertura puertas y objetos prohibidos

Bad Bunny en Chile 2026: Horarios, apertura puertas y objetos prohibidos

“Echo de menos que sea mi compañero”: esposa de Bruce Willis comparte mensaje por estado de salud de su esposo

“Echo de menos que sea mi compañero”: esposa de Bruce Willis comparte mensaje por estado de salud de su esposo

Mariana Derderian expone grave episodio de abuso laboral y apunta a reconocido actor: &#039;Yo se lo dije en su cara...&#039;

Mariana Derderian expone grave episodio de abuso laboral y apunta a reconocido actor: 'Yo se lo dije en su cara...'

Un hito en la historia medioambiental: Río Mapocho es declarado humedal urbano y esto es lo que significa

Un hito en la historia medioambiental: Río Mapocho es declarado humedal urbano y esto es lo que significa

Bajo el sol y el agua: La metamorfosis del traje de baño

Bajo el sol y el agua: La metamorfosis del traje de baño

Entradas GRATIS para concierto sinfónico en el Estadio Nacional: Cómo y cuándo obtener los tickets

Entradas GRATIS para concierto sinfónico en el Estadio Nacional: Cómo y cuándo obtener los tickets

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad