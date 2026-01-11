;

Cantante colombiano que murió en accidente aéreo tuvo sueño premonitorio: “Dios me dio 3 señales y no las entendí”

Yeison Jiménez falleció a los 34 años mientras se trasladaba a un concierto en su país natal. Los otros cinco pasajeros de la avioneta también perdieron la vida.

Javier Méndez

Este fin de semana se confirmó la muerte del cantante colombiano Yeison Jiménez a los 34 años.

El artista se dirigía a una presentación en Medellín, pero la avioneta en la que viajaba se estrelló poco después de despegar del aeropuerto de Paipa.

En el siniestro fallecieron las seis personas que iban a bordo, incluyendo a Jiménez, cuatro colaboradores de su equipo y el piloto de la aeronave.

Tras la masificación de la noticia, comenzó a circular en redes sociales un video donde el cantante relataba una impactante premonición sobre su propio fallecimiento.

Según contó en más de una ocasión, llegó a soñar hasta tres veces con un accidente aéreo donde perdía la vida.

“Yo soñé tres veces con que íbamos a tener un accidente en el avión y con que yo tenía que decirle al piloto que fuera, le diera una vuelta. Cuando él llegaba me decía: ‘Uy, patrón, menos mal me dijo porque me falló algo, pero ya lo solucioné. Súbete’”, explicó en el programa Se dice de mí de Caracol TV.

“En uno de ellos sí soñé que nos habían matado y que salíamos por las noticias (...) Dios me dio tres señales y yo no las entendí, no las capté”, aseguró.

Jiménez fue incluso más preciso: dijo que el incidente ocurría a los pocos segundos de estar en el aire.

Empiezo a mirar todos los parámetros (de la aeronave) y todo estaba mal. No había velocidad, no estábamos subiendo, todos los motores decían bad (malo)”, detalló.

@caracoltv

Recordamos el impactante testimonio de Yeison Jiménez en SeDiceDeMí, donde confesó haber soñado tres veces con un accidente aéreo que le arrebataría la vida.

♬ sonido original - caracoltv - caracoltv

