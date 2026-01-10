Así fue la última aparición de Andrés Caniulef en TV antes de morir: “Nos vemos en un próximo capítulo”

La noche del viernes el mundo de la televisión recibió una de las noticias más tristes del último tiempo. Andrés Caniulef, el reputado periodista de espectáculos, murió a los 48 años.

Según informó Carabineros de Chile, el profesional falleció debido a un paro cardiorrespiratorio. No estaba solo, y minutos antes dijo que se sentía mal de salud.

El comunicador se mantenía activo y estaba trabajando en el canal Tevex, presente en la señal abierta y en el cable; ahí conducía el programa No es lo mismo, pero es igual.

En la última edición emitida, Caniulef entrevistó a Ítalo Omegna, quien tras enterarse de la noticia escribió en sus redes sociales: “Descansa en paz, amigo”.

Ahí, se aclaró que ambos tenían fuertes diferencias en términos de ideología política, pero que, pese a todo, la relación era buena.

En el final del episodio, el expanelista de señales como Canal 13 y Mega, lanzó un potente mensaje de unidad.

“De eso se trata, una sociedad diversa en donde las ideas, por más distintas que sean de cada uno, se puedan compartir, debatir y disfrutar. Así que muchas gracias, nos vemos en un próximo capítulo", cerró.