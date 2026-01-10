Así fue la última aparición de Andrés Caniulef en TV antes de morir: “Nos vemos en un próximo capítulo”
El profesional de las comunicaciones falleció el viernes por la noche a los 48 años.
La noche del viernes el mundo de la televisión recibió una de las noticias más tristes del último tiempo. Andrés Caniulef, el reputado periodista de espectáculos, murió a los 48 años.
Según informó Carabineros de Chile, el profesional falleció debido a un paro cardiorrespiratorio. No estaba solo, y minutos antes dijo que se sentía mal de salud.
El comunicador se mantenía activo y estaba trabajando en el canal Tevex, presente en la señal abierta y en el cable; ahí conducía el programa No es lo mismo, pero es igual.
En la última edición emitida, Caniulef entrevistó a Ítalo Omegna, quien tras enterarse de la noticia escribió en sus redes sociales: “Descansa en paz, amigo”.
Ahí, se aclaró que ambos tenían fuertes diferencias en términos de ideología política, pero que, pese a todo, la relación era buena.
En el final del episodio, el expanelista de señales como Canal 13 y Mega, lanzó un potente mensaje de unidad.
“De eso se trata, una sociedad diversa en donde las ideas, por más distintas que sean de cada uno, se puedan compartir, debatir y disfrutar. Así que muchas gracias, nos vemos en un próximo capítulo", cerró.
Mira el registro completo de Andrés Caniulef a continuación:
