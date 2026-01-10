Estrella de “High School Musical” es acusada de posesión y distribución de pornografía infantil

Un verdadero terremoto sacude al mundo del espectáculo internacional. El actor estadounidense Matt Prokop, recordado por su participación en la exitosa franquicia de Disney “High School Musical”, fue arrestado bajo graves cargos penales.

Según los primeros reportes de medios como TMZ, el intérprete de 35 años enfrenta acusaciones por posesión y distribución de pornografía infantil, además de cargos por resistencia al arresto en el estado de Texas.

La detención se produjo luego de una investigación que vincula al actor con material explícito de menores de edad y actualmente el intérprete está recluido en la cárcel del condado de Victoria.

No es la primera vez que Prokop llama la atención, fuera del set, por temas judiciales. El actor, que interpretó a Jimmie Zara en High School Musical 3, ya había protagonizado un momento tenso en el año 2014.

Hace una década, su ex pareja y estrella de Modern Family, Sarah Hyland, obtuvo una orden de restricción en su contra tras denunciar graves episodios de violencia física y verbal durante su relación.

Pese a que tenía una carrera que lucía prometedora, el artista dejó la actuación en 2013 tras participar en la película April Apocalypse. Antes de eso pasó por ficciones como Geek Charming y Buena Suerte Charlie.