Tal como te adelantamos en ADN Deportes, hace algunos minutos de este sábado, Octavio Rivero aterrizó en Santiago para convertirse en el tercer refuerzo de la Universidad de Chile.

“Ahora vamos a ultimar los detalles y a conversar”, fueron una de las pocas palabras que dijo el delantero uruguayo a su arribo al país, acompañado por el equipo de comunicaciones del cuadro azul.

Además, al ser consultado si estaba entusiasmado de arribar al “Romántico Viajero”, respondió: “Sí, ahora hablamos”, mientras asentía con la cabeza y era llevado hacía un vehículo de transporte.

Ahora, solo resta la confirmación oficial de la Universidad de Chile para que Rivero se convierta formalmente en jugador del club, lo cual debería resolverse también durante el día.

Tras esto, Rivero tendrá libre el domingo y se sumará a los entrenamientos de Francisco Meneghini a partir del lunes 12 de enero.