Usaron hasta una cocinilla: reportan aumento de turistas expulsados del Parque Nacional Torres del Paine

La situación fue alertada por la Corporación Nacional Forestal (CONAF) en Magallanes. “Colocan en riesgo la integridad ecosistémica y su seguridad personal”, se explicó.

Javier Méndez

La Corporación Nacional Forestal (CONAF) en la Región de Magallanes informó un dato que preocupa: en los últimos días de diciembre de 2025 e inicios de 2026 se ha registrado un alza en la cantidad de turistas expulsados del Parque Nacional Torres del Paine.

Según detalló el organismo, las personas que forman parte de la lista han transgredido las normativas del área protegida que se alza como uno de los principales atractivos naturales de Chile.

Un ejemplo fue el del viernes 9 de enero, cuando un turista estaba acampando en un lugar no habilitado en el sector de Dickson. El miércoles de esta misma semana, otro fue sorprendido por uno de los guías usando una cocinilla en Base Torres.

Una serie de escenas similares se habrían repetido durante las celebraciones de fin de año. Ad portas de 2026, el 30 de diciembre, CONAF fue informada de cuatro visitantes que ingresaron por un sector no autorizado del parque. Es más, uno de ellos sufrió una lesión mientras se encontraban en el sector del Valle del Silencio.

“Esta cantidad de personas expulsadas y que han sido sorprendidas infringiendo la normativa es preocupante, ya que si bien colocan en riesgo la integridad ecosistémica del parque al poder generar un incendio forestal, también lo hacen con su seguridad personal”, dijo Michael Arcos, director regional (s) de CONAF.

Cabe recordar que hace un par de días también se viralizó un video en las redes sociales donde un grupo de hombres se quitó la ropa y se bañó en otro lugar restringido. ¿Su respuesta? No fue la mejor e incluso se molestaron por ser encarados.

Frente a este caso en particular, desde Defendamos Patagonia, explican que el uso de jabones, protectores solares y otros productos similares contamina las aguas puras, afectando a la fauna nativa.

A todo lo anterior se sumó una serie de evacuaciones de personas que han sufrido lesiones mientras realizan trekking en senderos o circuitos de montaña, lo que obligó a desplegar intensos operativos de evacuación. En jornadas recientes, al menos cuatro personas fueron evacuadas en operativos conjuntos con brigadistas, guardaparques y Carabineros.

El llamado de Arcos fue a informarse correctamente y acatar las normas para evitar tragedias irreparables.

