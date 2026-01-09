;

“Es uno de los mejores panoramas outdoor cerca de Santiago”: así es el enorme parque que llegó a la capital

El recinto abarca casi 300 hectáreas de naturaleza, cuenta con senderos para hacer trekking y más de 18 pistas de mountain bike.

Sebastián Escares

Para muchos la época de verano es el momento ideal para realizar un sinfín de panoramas.

Una salida al aire libre para convivir con la naturaleza suele ser un buen plan para quienes buscan descansar del bullicio de la ciudad.

Bajo ese contexto, recientemente un enorme parque de la región Metropolitana abrió sus puertas y promete ser un panorama ideal para realizar durante este 2026.

Abarca casi 300 hectáreas de pura naturaleza

Se trata del Parque GuayGuay, ubicado en Chicureo, en la comuna de Colina, región Metropolitana.

El recinto abarca casi 300 hectáreas y cuenta con dos senderos para realizar trekking con distintos niveles de dificultad. La mayor parte del recorrido es bajo un bosque, cruzando puentes para finalmente terminar en un imponente mirador.

Además, el parque cuenta con más de 18 pistas de mountain bike para quienes son amantes de las bicicletas.

Los senderos de trekking no se cruzan en ningún momento con las pistas de mountain bike, lo que permite circular sin preocupaciones a lo largo del recorrido.

ADN
ADN

El recinto se encuentra abierto de entre las 07:30 horas hasta las 21:00 horas de lunes a domingo, según señala su sitio web. Allí mismo se pueden comprar las entradas.

En Instagram, el usuario @rafarojas3 mostró un compilado de cómo es por dentro el Parque GuayGuay y sus principales novedades. Además, mencionó que se ha transformado en “uno de los mejores panoramas outdoor cerca de Santiago”. A continuación el registro:

