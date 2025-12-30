;

Este árbol chileno es más antiguo que las pirámides de Egipto (y así lo puedes visitar durante el verano 2026)

El ejemplar se ubica en el Parque Nacional Alerce Costero, específicamente en la Región de Los Ríos. Tiene 4 metros de diámetro y 60 de altura.

Uno de los puntos neurálgicos cada vez que llegan las vacaciones de verano son las distintas locaciones del sur de Chile. Los paisajes dejan con la boca abierta a cualquiera.

Sin embargo, hay una locación que “rompe” todos los esquemas temporales y es donde se ubica “El Gran Abuelo”, un alerce milenario que, según investigaciones científicas, tiene unos 5.484 años.

Se podría interpretar como un hito, incluso es más antiguo que las propias pirámides de Egipto. Para hacer una idea: el gigante ya tenía casi mil años de vida cuando se terminó de construir la gran pirámide de Keops.

Hoy, con sus 4,2 metros de diámetro, 11 m de perímetro y 60 m de altura se alza como una especie de “disco duro” biológico.

Este “monumento vivo” se encuentra en el Parque Nacional Alerce Costero, en la Región de Los Ríos. Específicamente, el acceso principal está por la comuna de La Unión (Ruta T-80), un camino de ripio que se interna en la Cordillera de la Pelada.

Una vez en el sector, se deberá recorrer el sendero “Alerce Milenario” (2,4 km), una caminata de intensidad media que toma unos 45 minutos y que recorre una porción que parece pequeña si se considera que el Parque tiene más de 24 mil hectáreas.

Es clave usar zapatos adecuados con caña alta y mucho ojo: la mejor época para visitarlo es en primavera y verano.

“Es un lugar ideal para capturar buenos recuerdos y llenarse de energía caminando al lado de los años de historia de la flora y fauna del Parque Nacional Alerce Costero”, explican en Chile.Travel.

El espacio se encuentra abierto de martes a domingo de 09:00 a 16:30 horas.

