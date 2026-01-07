;

Este trekking es para todos: a pasos del Metro, de bajo esfuerzo y con una vista 360° privilegiada de la RM

Con un sendero fácil de recorrer y vistas despejadas a la Cordillera y el Costanera Center, este cerro en Las Condes es el panorama ideal para cerrar el día disfrutando de la “hora dorada”.

Mario Vergara

Fotografía Miguel Aravena Díaz @vista360.cl

Fotografía Miguel Aravena Díaz @vista360.cl

En medio del ajetreo urbano, el Cerro Calán en Las Condes se ha consolidado como uno de los mejores espacios para reconectar con la naturaleza sin salir de la ciudad. Ubicado en Camino el Observatorio 1515, este parque natural ofrece una experiencia de trekking de bajo impacto, ideal para familias, deportistas y amantes de la fotografía que buscan disfrutar de un atardecer inolvidable.

El sendero destaca por su accesibilidad y diseño amigable. Se trata de un circuito de 2 kilómetros (extensible a 2.7 km) de dificultad fácil, apto para todas las edades, incluyendo niños y personas con movilidad reducida. El recorrido cuenta con desniveles suaves y pasarelas de madera que guían a los visitantes a través de diversos miradores, permitiendo observar flora y fauna nativa, como la característica Loica.

Una vista en 360 grados

El mayor atractivo del Cerro Calán es su privilegiada ubicación visual. Al llegar a la cima, los visitantes son recompensados con una vista panorámica de 360° de la Región Metropolitana. Desde allí, es posible admirar la inmensidad de la Cordillera de los Andes, hitos arquitectónicos como el Costanera Center y otros cerros islas emblemáticos como el San Cristóbal y el Manquehue. Es, sin duda, un escenario perfecto para contemplar la caída del sol sobre el valle de Santiago.

Cómo llegar y horarios

Una de las grandes ventajas de este parque es su conectividad. Se puede llegar fácilmente en transporte público, caminando desde la estación de Metro Los Domínicos o utilizando los buses del sistema RED.

El recinto es totalmente gratuito y está abierto todos los días de la semana, generalmente entre las 07:30 y las 20:00 horas (aunque se recomienda verificar los horarios según la temporada de invierno o verano). Con estas características, el Cerro Calán se posiciona como un imperdible “pulmón verde” urbano, democrático y accesible para todos.

