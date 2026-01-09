¿Quién era Andrés Caniulef? El periodista de espectáculos que marcó la TV chilena

Durante la noche de este viernes 9 de enero se confirmó la muerte del periodista Andrés Caniulef, reconocido comunicador del ámbito del espectáculo chileno. El deceso ocurrió en un departamento ubicado en pleno centro de Santiago.

De acuerdo con los primeros antecedentes, el periodista de 48 años fue hallado sin vida en un edificio situado en la intersección de las calles Santo Domingo con Mac-Iver. Pese a los intentos por reanimarlo, estos no tuvieron resultados positivos.

Por ahora, no se han informado oficialmente las causas de su muerte, mientras se espera mayor claridad sobre las circunstancias del hecho.

La noticia generó un fuerte impacto en el mundo de las comunicaciones. Una de las primeras reacciones públicas fue la de la periodista Cecilia Gutiérrez, quien señaló en su comunidad de Instagram: “Esta es una noticia que no me gustaría dar”, reflejando la conmoción que provocó el fallecimiento.

Trayectoria y legado

Andrés Caniulef fue un periodista de espectáculos ampliamente reconocido, formado en la Universidad Andrés Bello, con una extensa carrera en televisión y medios de comunicación.

En la memoria del público quedó marcado por su trabajo en programas de entretención y por entrevistas a figuras de proyección internacional, entre ellas la cantante Madonna, consolidando su perfil como un comunicador cercano y directo.

Su muerte ha provocado numerosas muestras de pesar entre colegas, figuras del espectáculo y seguidores, quienes han destacado su aporte al periodismo de entretención y su presencia constante en la televisión chilena.