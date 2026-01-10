Se debilita el campeón: Coquimbo Unido pierde a su principal figura defensiva

Coquimbo Unido, vigente campeón del fútbol chileno, ya sufrió bajas importantes en el mercado de fichajes, como las de Matías Palavecino (a la UC), Cecilio Waterman (a la UdeC) o la de su entrenador Esteban González (al Querétaro de México).

Uno de los pilares que aún conservaba la plantilla “pirata” era Bruno Cabrera, destacado defensor del Campeonato Nacional 2025, pero quien también estaría próximo a salir del equipo.

Según informó el periodista César Merlo, Cabrera será nuevo refuerzo de Newell’s Old Boys, que pagará su cláusula de salida, tasada en 500 mil dólares.

El defensor argentino de 28 años, pretendido además por Colo Colo al inicio del mercado, regresaría a su país para debutar en la Primera División de Argentina con uno de los grandes de Rosario.

De concretarse su partida, Coquimbo Unido deberá buscar un reemplazo, ya que enfrentará la Copa Libertadores sin su principal central en la histórica campaña que les dio su primera estrella.